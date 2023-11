Football de Clemson | Téléconférence de Dabo Swinney dimanche soir

CLEMSON – Entraîneur en chef de football de Clemson Dabo Swinney s’est de nouveau adressé aux médias dimanche soir lors de sa téléconférence hebdomadaire, cette fois pour examiner de plus près la victoire 31-23 de son équipe contre Notre Dame samedi tout en abordant également les blessures et en anticipant une semaine d’entraînement avant que les Tigers n’accueillent Georgia Tech. samedi prochain.

“Défensivement, nous étions prêts et contre une équipe qui nous a donné un coup de pied l’année dernière. Ils ont concouru à fond. 3 sur 14 en troisième essai. Nous avons gagné toutes les situations dans la zone rouge. Nous avons marqué en défense. Nous avons eu trois points à retenir. ” Je suis juste fier d’eux. Le choix six était énorme. Trotteur était génial. La ligne de but se tient. Nous avons marqué des touchés et les avons tenus aux buts sur le terrain et c’était la différence dans le match.

“Offensivement, nous avons réalisé une moyenne de 5,2 verges par course. C’était bien de nous voir lancer le jeu de course. Je suis vraiment très fier de Trent Howard et Harris Sewell qui a joué chaque snap. Linthicum y est allé aussi sur un disque critique. Nous n’avons eu aucune pénalité et avons protégé notre quart-arrière. Nous étions physiques et probablement la meilleure partie a été après l’horrible retour de sélection, nous avons fait un entraînement de 12 matchs et avons réussi un touché. Nous avons donc répondu. C’est le signe d’une équipe qui mûrit.

“Néanmoins, nous avons eu quelques yards négatifs que nous devons éliminer. Nous avons eu quelques mauvais snaps et nous ne sommes pas aussi bons que nous aurions dû être au troisième essai. Dans l’ensemble, c’est une bonne victoire d’équipe pour nous. Je’ Je suis excité et excité d’être de retour dans la Valley cette semaine. Nous concentrons désormais notre attention sur une équipe de Georgia Tech qui joue avec beaucoup de confiance.

Q: Les schémas de blocage étaient-ils plus simplifiés hier ?

SWINNEY: “Nous avons exécuté quelques contres, mais pas autant. Il s’agissait plutôt de notre contre-attaque serré. Nous avons opté pour la zone et quelques trucs en duo. Nous avons essayé de les couvrir et de céder. Phil une chance d’accéder au deuxième niveau. Nous avons eu plusieurs pièces qui ressemblaient presque à une clinique en termes de façon dont nous les préparions. Nous avons principalement géré des activités de zone et également des activités extérieures à la zone. Nous prenons des décisions sur ces choses d’un match à l’autre. Nous avions juste l’impression que c’était la meilleure façon de procéder cette semaine. Phil vient de faire un travail formidable.

“Certaines de ces grosses courses qui ont éclaté… vous ne les obtenez pas à moins que les gars ne fassent ce qu’ils doivent faire sur le terrain. Je ne peux pas en dire assez sur Harris et Trent. Ils se sont affrontés à fond… Tristan Leigh, Blake, Putnam … un excellent travail. Nous avons bien communiqué. Je déteste que nous ayons eu quelques jeux négatifs, mais nous avons quand même été assez efficaces.”

Q: Ils étaient n°2 pour les échappés provoqués. Dans quelle mesure cela vous préoccupait-il, compte tenu des difficultés que vous avez rencontrées avec les revirements cette année ?

SWINNEY: “Ouais et peu importe contre qui nous avons affronté… nous n’avons pas été bons pour protéger le ballon. Nous avons eu de la chance hier, ce n’était pas pire. Nous avons eu une chance de terminer le match et c’est juste fou que le ballon était au sol et allait dans l’autre sens, c’est tout simplement décevant. Cela a été notre contrat toute l’année et c’est aussi frustrant que possible. Mafah est notre meilleur gars et nous devons le monter et il a été l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons gagné. le jeu.

“Il y avait beaucoup de choses qui étaient préoccupantes à propos de Notre Dame. Ils sont très disciplinés et très bien entraînés. Et nos gars ont bien concouru, mais ils ont bien concouru toute l’année.”

Q: Avez-vous fait quelque chose de différent dans la pratique pour résoudre les échappés ?

SWINNEY: “Ce ne sont pas des collégiens. Ils le savent. Cela a été tellement frustrant, juste des trucs bizarres à tous les niveaux et de la part de nos meilleurs joueurs. Parfois, cela passe par certains cycles. J’espère que cela se frayera un chemin à travers nous et se dirigera quelque part. autre.”

Q: Il n’y a probablement personne dans le monde extérieur qui pensait que vous seriez capable de donner un coup de pouce à leur ligne défensive. Quelle était la source de votre confiance en interne dans votre capacité à faire cela contre Notre-Dame et avec une ligne patchwork ?

SWINNEY: “Ouais et c’est pourquoi nous les avons recrutés. C’est pour cela qu’ils sont là. J’ai dit à Harris: ‘Je n’ai pas le temps pour toi d’être junior. J’ai besoin que tu ailles jouer maintenant.’ Trent, même chose. Il est athlétique et il peut couvrir les gens. Il est intelligent et comprend les choses. Ses deux premières années, il a manqué beaucoup de temps à cause des blessures et dernièrement, il a attendu. Quand il a joué, il a eu de bons moments. ” Nous avions besoin de lui pour être le gars hier. Je lui ai dit hier : ” C’est le moment. Nous vous avons signé parce que nous savons que vous pouvez jouer et nous avons besoin que vous jouiez. ”

“Je les ai simplement mis au défi de rivaliser à fond. Je leur ai dit de se battre à chaque jeu. Si nous avions du mal, tous ceux que nous avions auraient une opportunité. Nous les avons surveillés de près. Je peux juste Je n’en dis pas assez sur le travail que ces gars ont fait. Putnam a fait un excellent travail avec son leadership. Blake, Tristan, ils s’en sont occupés. Nous n’étions pas parfaits mais nous nous sommes donné une chance. Quand vous pouvez faire ça avec le type de dos que nous avons, de bonnes choses peuvent arriver. »

Q: Avez-vous une mise à jour sur Collin Sadler?

SWINNEY: “J’espère qu’il pourra y aller cette semaine. Il était proche. Il n’a tout simplement pas pu s’entraîner la semaine dernière. Trent avait fait tout le travail. Sadler a fait des paniers pour nous, alors il est entré dans le match. Nous nous sentions en confiance dans le match et leur confiance a augmenté au fur et à mesure que le match avançait. Espérons que Sadler sera dans une meilleure position demain. “

Q: Avieon Terrellaprès avoir visionné le film, qu’est-ce qui l’a marqué ?

SWINNEY: “Il a juste joué avec beaucoup de confiance. Juste incroyablement compétitif et un enfant confiant et vous feriez mieux d’avoir ces attributs à ce poste. Il comprend les nuances du poste. Il est intrépide. Il va être un bon. Il C’était amusant de le voir réagir dans cette situation.

Q: A fait Tre’Williams tu as joué hier ?

SWINNEY: “Il lui reste encore deux matchs. Il a joué quelques clichés hier. Il lui reste encore quelques matchs et il peut également jouer en séries éliminatoires. C’était amusant de le regarder. Une fois qu’il est revenu, nous l’avons mis sur le repérage. équipe, il a fait un excellent travail pour nous. Nous l’avons transféré il y a quelques semaines pour commencer à le préparer. C’est juste un très bon joueur. C’est amusant de le voir quand il est en bonne santé. Nous essayons juste d’être intelligents avec ” Lui. Nous verrons comment ça se passe. C’est vraiment bien d’avoir ce type. “

Q: La semaine dernière a été une grosse semaine avec beaucoup de choses à faire à l’extérieur du bâtiment et puis les blessures. Comment s’est passé l’entraînement la semaine dernière, avec votre équipe et vos coachs ?

SWINNEY: “Eh bien, je veux dire honnêtement, ce fut une semaine difficile. Certainement un entraînement difficile mardi et mercredi. Nous avons eu beaucoup de gars blessés. Nous avons perdu Marc mardi et Sadler était absent. Nous savions Shipley allait sortir. J’ai essayé de les amener à se concentrer sur ce qu’ils pouvaient contrôler. Comprenons que nous en avons assez pour faire le travail. Et ils sont sortis et ont concouru. Ils en ont vraiment toute l’année. Nous n’avons tout simplement pas gagné à cause des revirements. Nos gars ont quand même joué dur et concouru. Ils n’ont jamais abandonné. Ils étaient en mesure de gagner. Je ne suis pas surpris de la façon dont ils se sont battus. C’est ce qu’ils sont et c’est ce que nous sommes en tant que programme. Ils ont fait du bon travail en adhérant à ce que nous avons.

“Nous avons eu une bonne semaine d’entraînement et les gars ont géré leurs affaires. Nous avons gagné le match grâce à notre position sur le terrain et à notre marge de chiffre d’affaires. Si nous avions eu une marge de chiffre d’affaires plus élevée lors de ces autres matchs, nous les aurions également gagnés.

“J’aime notre volonté de gagner et elle a été là toute l’année. Nous venons de grandir. Nous sommes devenus plus forts mentalement. Vous détestez affronter l’adversité, mais si vous êtes fait des bonnes choses, cela fera tu ferais mieux. Ce sera l’un de ces matchs qui servira de grande leçon à beaucoup de gars parce qu’on ne sait jamais quand une opportunité se présentera. Je suis juste fier d’eux. C’était une victoire durement disputée contre un très, très bonne équipe de football. Je suis heureux qu’ils aient pu goûter au succès.”

Q: Sur le thème de Tyler de Greenville, qu’est-ce que cela signifie quand vous avez un gars qui y va toute la semaine et ne s’entraîne pas mais qui s’efforce de faire ce qu’il a fait, surtout s’il est un vrai étudiant de première année ?

SWINNEY: “Le football est un jeu difficile. C’est dur, mec. Cela te pèse émotionnellement, physiquement et mentalement. Tout le monde n’est pas construit de la même manière. C’est un de ces gars… mec, ce mec va faire tout ce qu’il peut jouer. C’est exactement comme ça qu’il est câblé. Il s’est battu toute l’année. Il vient juste de se préparer. Être un étudiant de première année et ne pas être capable de faire toutes les répétitions pendant l’entraînement vous montre à quel point il se prépare dur. C’est un dur, dur, gamin.

“Je suis content que nous l’ayons pour trois années supplémentaires. Il va être un très bon joueur. Il n’était pas là au printemps, donc je suis ravi qu’il ait une véritable intersaison à venir. Il a pu s’épanouir. Et cela a été énorme parce que nous n’avons pas Cole, Antoine, Tinker et nous en avons quelques excellents à venir en janvier. Nous avons une bonne profondeur mais loin de ce que nous aurons au printemps lorsque nous aurons tous ces chevaux disponibles. »

Q: Pensez-vous toujours Tyler Venables peux-tu revenir ?

SWINNEY: “Il pourrait jouer aujourd’hui, mentalement. Il a été comme un joueur-entraîneur pour nous toute l’année. Il est sur la bonne voie. Nous attendons juste que les médecins l’autorisent et il sera prêt à partir. Nous verrons où il se trouve cette semaine et partir de là.”

