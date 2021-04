Brisant le tabou vieux de plusieurs décennies, les filles du Cachemire explorent maintenant les perspectives de choisir le football comme carrière. Il y a quelques années à peine, il n’y avait pas de plateforme permettant aux filles du Cachemire d’apprendre et de jouer au football, mais avec des changements positifs dans la vallée du Cachemire, de nouveaux clubs de football sont ouverts pour exploiter le talent brut des jeunes footballeuses. Nadia Nighat, première entraîneure de football du Cachemire, a déclaré: «Il y a quelques années à peine, une fille jouant au football au Cachemire était un grand tabou, mais maintenant que la mentalité des gens envers les filles évolue et que les filles ont des chances égales dans tous les domaines. , le football a gagné en popularité parmi de nombreuses filles. »

Récemment, le Lonestar Kashmir FC (un club de football local) a lancé un club de football exclusivement féminin à Srinagar. Nadia a déclaré: «Auparavant, il n’y avait pas de plateformes pour ces filles, mais maintenant, les académies de football créent des clubs réservés uniquement aux filles, ce qui est une bonne étape pour exploiter le talent brut des filles cachemiriennes.»

Le président de l’association de football du Jammu-et-Cachemire, Zameer Thakur, a déclaré: «Le football a toujours été un sport favori au Cachemire, mais les footballeuses n’ont pas eu suffisamment de chances. Avec plus de clubs de ce type pour filles, nous serons en mesure de produire des joueuses de calibre international. »

Une jeune fille Nuzhat qui est une nouvelle venue à Lonestar a déclaré: «Les filles cachemiriennes ont assez de talent pour prouver leur métal dans n’importe quel domaine, mais ce qui nous a manqué, c’est une plate-forme appropriée, qui nous est maintenant fournie. Une autre footballeuse, Insha Majeed, a déclaré: «Je veux poursuivre le football en tant que carrière, mais pour cela, j’ai besoin d’une formation et d’une exposition appropriées, ce qui n’est possible que s’il existe de plus en plus de clubs de ce type pour les filles.

Le gouvernement central sous la direction du Premier ministre Narender Modi a également pris plusieurs mesures pour promouvoir la culture sportive au Cachemire. Le ministère des Sports de l’Union a accueilli plusieurs programmes sportifs sous «Khelo India». Le ministère a également lancé sa première académie de sports nautiques au Cachemire.

