Football, Coupe du monde une priorité pour les fans ukrainiens du beau jeu, même en temps de guerre

Le vendeur de jeux vidéo ukrainien Roman Kryvyi, fraîchement sorti d’un match de football sur un terrain recouvert de neige dans la banlieue de Kyiv, s’est assis près d’une télévision dans un magasin de kebab alors que le courant intermittent de la ville revenait juste à temps pour le match de Coupe du monde de mardi entre le Pays de Galles et l’Angleterre .

Pour le passionné de football de 22 ans, il n’y avait aucune question sur le côté à soutenir dans le match: il se souvient comment il était découragé – roulant sur le sol de désespoir et au bord des larmes – lorsque le Pays de Galles a évincé son Ukraine bien-aimée en les qualificatifs.

La rancune ne s’est pas dissipée.

“Seule l’Angleterre! L’Angleterre nous a soutenus de manière militaire”, a déclaré Kryvyi, ignorant le fait que l’Angleterre et le Pays de Galles font tous deux partie du Royaume-Uni – dont le gouvernement a soutenu l’Ukraine avec une puissance de feu et d’autres soutiens alors qu’elle tente de repousser l’invasion russe. Il veut que l’Angleterre aille jusqu’au bout.

Leur équipe n’ayant pas atteint la finale cette année, de nombreux fans de football ukrainiens apportent leur soutien aux pays européens qui ont soutenu la lutte de l’Ukraine contre les forces de Moscou, ou à des équipes avec des grands comme le Portugais Cristiano Ronaldo ou l’Argentin Lionel Messi.

D’autres veulent juste voir un jeu de premier ordre, par appréciation du jeu.

Ivan Mahyrovskyi, 16 ans, donne un coup de pied dans un ballon de football lors d’un match qui s’est tenu au milieu d’une panne d’électricité à Irpin, en Ukraine, mardi. (Andrew Kravchenko/Associated Press)

Pour les Ukrainiens de nos jours, le football est loin derrière la simple survie dans l’ordre des priorités. Mais le sport – comme dans de nombreux endroits à travers le monde – peut offrir une évasion des tracas de la vie quotidienne. Pour les joueurs, courir autour d’un terrain peut créer de la camaraderie et augmenter la chaleur corporelle, et dans cette guerre battue, dit simplement : la vie doit continuer.

Recherche de puissance, flux de jeu

Comme de nombreux supporters ukrainiens, Kryvyi et son coéquipier Hlib Kuian, 21 ans, étaient loin d’être certains de pouvoir assister au match Angleterre-Pays de Galles. Les frappes militaires russes de ces dernières semaines ont dévasté des centrales électriques, rendu les services Internet incertains et affecté des éléments de base comme l’eau et le chauffage, en plus des morts et des blessés qu’ils ont causés.

Quelques minutes seulement avant le match de mardi soir, que l’Angleterre a fini par gagner 3-0, l’opérateur du stand de kebabs du Mazza Cafe, Mashrabjan Haydarov, a remarqué que les lumières s’étaient rallumées dans un immeuble de l’autre côté de la rue, alors il a éteint le générateur à l’extérieur qui avait été alimentant ses ampoules et sa télévision, et est revenu au réseau local.

Un but est marqué alors que les gens jouent au football, au milieu d’une panne d’électricité, à Irpin, en Ukraine, mardi. (Andrew Kravchenko/Associated Press)

Puis, même si l’électricité était de retour, Internet s’est momentanément coupé. Les amis, habitués aux petits et grands revers quotidiens, ont ignoré le retard jusqu’au redémarrage du service. Ils ont également dû rentrer chez eux juste au moment où le match devait se terminer en raison d’un couvre-feu de guerre à 23 heures.

“Dans ma maison, je n’ai pas d’internet, donc c’est un gros problème pour moi”, a déclaré Kuian, étudiant en économie. La seule alternative à sortir pour voir le match, a-t-il dit, était de le regarder sur le petit écran de son téléphone portable.

Malgré tout leur intérêt à regarder la Coupe du monde, Kuian et Kryvyi préfèrent être eux-mêmes sur le terrain.

L’ingéniosité à l’honneur

À la tombée de la nuit, leur équipe a rejoint deux autres sur un terrain clôturé dans un parc public à Irpin – une ville que les forces russes ont occupée plus tôt cette année, où ils sont accusés d’avoir commis des atrocités présumées contre des civils.

Un homme chevauche son hoverboard alors qu’il déneige un champ avant un match de football à Irpin, en Ukraine, mardi. (Andrew Kravchenko/Associated Press)

Dans un autre signe de l’ingéniosité ukrainienne devenue légendaire dans leur pays meurtri par la guerre, les équipes ont acheté et suspendu des lumières pour éclairer le terrain, et les ont alimentées avec une vieille batterie de voiture – et rechargée – sur la ligne de touche.

Un joueur s’est levé sur un scooter motorisé pour pelleter hors du terrain, alors que les flocons de neige continuaient de tomber.

Le temps était qu’ils auraient préféré jouer dans le plus grand stade d’Irpin, mais il a été grêlé par des cratères et un centre culturel voisin a été vidé alors que les forces ukrainiennes et russes se battaient pour le contrôle de la ville.

En ce qui concerne les obstacles au football, les pénuries d’électricité et autres malheurs, Kuian les prend à bras-le-corps.

“Je dois vivre avec. Je sais qui a fait ça [happen]”, a-t-il déclaré. “Je sais que la Fédération de Russie veut que je vive comme ça.”