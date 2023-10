Football contre Wake Forest, football et basket-ball

Dans la dernière édition de Virginia Tech News, la ligne pour le match de football contre Wake Forest a changé, l’équipe masculine de football laisse tomber un briseur de cœur à une équipe classée au niveau national, et plus encore.

Virginia Tech reste favorite face à Wake Forest

Il y a six jours, l’équipe de football de Virginia Tech a débuté comme outsider pour le match de retrouvailles de samedi (14 octobre) contre Wake Forest. Comme prévu, la ligne a bougé au cours de la semaine, mais elle a évolué en faveur des Hokies, qui sont désormais légèrement favoris pour battre les Demon Deacons.

D’après DraftKings, Virginia Tech est favorite avec 1,5 point pour battre Wake Forest au Lane Stadium lors de son dernier match avant leur semaine de congé bien méritée. Les Demon Deacons viennent de perdre le week-end dernier à Clemson, 17-12, pour tomber à 3-2, tandis que les Hokies sont à 2-4 après la défaite 39-17 du week-end dernier à Florida State.

Le match de Wake Forest sera diffusé sur le réseau ACC à partir de 15h30 avec Chris Cotter s’occupant du play-by-play, Mark Herzlich en tant qu’analyste et Sherree Burruss en tant que journaliste secondaire. Il s’agit du troisième match sur le réseau ACC pour les Hokies cette saison et ils ont remporté leurs deux précédents, 36-17, contre Old Dominion lors du premier match de la saison et il y a deux semaines, 38-21, contre Pittsburgh.

Le football masculin perd un match serré contre Notre-Dame, classée au niveau national

Vendredi soir, l’équipe masculine de football de Virginia Tech a lancé le week-end de retrouvailles contre Notre Dame, huitième au classement, s’inclinant 1-0 sur un but en seconde période. À la 72e minute, Matthew Roou a marqué sur une touche pour offrir aux Irlandais le seul but nécessaire pour assurer une victoire de l’ACC sur la route.

Malgré la défaite, les Hokies ont réussi à mener une bonne partie du jeu et ont tenté 14 tirs au filet de Notre-Dame. Avec cette défaite, Virginia Tech a chuté à 3-5-4 au total et à 2-3-1 dans l’ACC, tandis que Notre Dame s’est améliorée à 9-1-3 et est restée invaincue dans l’ACC à 5-0-1. Tech revient sur le terrain mardi soir contre Queens (Charlotte) sur la route.

La saison de basket-ball universitaire commence dans…… 23 jours

La saison de basket-ball universitaire de Virginia Tech s’ouvre dans 23 jours lorsque les hommes et les femmes organisent un programme double. Les femmes accueilleront High Point le 6 novembre à 17 heures, suivies par les hommes accueilleront Coppin State à 20 heures. La saison de cerceau ne peut pas arriver assez rapidement.