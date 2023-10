Football contre FSU, football, baseball et plus

L’équipe de football de Virginia Tech revient sur le terrain samedi après-midi à Florida State et c’est le plus gros titre concernant les programmes sportifs des Hokies, mais il y a encore beaucoup d’autres nouvelles concernant les autres équipes. Cela dit, lançons les dernières Virginia Tech News.

Le football de Virginia Tech se prépare à relever un énorme défi

Les Hokies se sont rendus vendredi à Tallahassee pour se préparer à affronter les Florida State Seminoles, cinquièmes. Virginia Tech est je cherche à améliorer à 2-0 Dans l’ACC après une victoire 38-21 contre Pittsburgh la semaine dernière, FSU vient de sortir d’un bye et est prêt à plaider pour faire partie des demi-finales des éliminatoires du football universitaire le soir du Nouvel An.

Le football féminin profite d’une solide seconde période pour battre NC State

À égalité 1-1 avec North Carolina State jeudi soir à la mi-temps, les Hokies ont marqué trois buts en seconde période pour remporter une victoire 4-1 de l’ACC. Samantha DeGuzman a marqué deux buts en seconde période, dont le but vainqueur à la 63e minute et Natalie Mitchell a ajouté le troisième but de la mi-temps. Eden Skyers a ouvert le score pour les Hokies à la 14e minute de la première mi-temps.

La gardienne Alia Skinner a effectué deux arrêts, alors que Virginia Tech s’est améliorée à 6-4-3 au total et à 3-2-0 dans l’ACC. Ils reviennent sur le terrain dimanche contre Clemson, neuvième, au Thompson Field de Blacksburg.

Le football masculin abandonne le match de l’ACC contre Pittsburgh

L’équipe masculine de football des Hokies continue de progresser cette saison et elle était à 45 minutes de vaincre un autre adversaire classé de l’ACC vendredi soir à Pittsburgh, 20e. Virginia Tech détenait une avance de 1-0 à la mi-temps grâce à une frappe de Mayola Kinyua en première mi-temps, mais un rallye des Panthers en fin de seconde période leur a permis de s’échapper avec la victoire.

Pittsburgh a utilisé trois buts dans les 13 dernières minutes pour assommer les Hokies et les ramener à 3-4-3 au total et à 2-2-1 en conférence. Ils reviennent sur le terrain mardi soir à domicile pour un match hors conférence avec William & Mary à Thompson Field.

Le volleyball remporte sa première victoire à l’ACC

Les choses ont été difficiles pour l’équipe féminine de volleyball des Hokies depuis le début du jeu de l’ACC, mais vendredi soir, après avoir commencé la saison 0-4 en conférence, Tech s’est rendu dans l’ouest de New York et a balayé Syracuse en trois matchs.

Hailey Pearce a réussi 10 attaques décisives, Iliana Rodriguez a réalisé 14 récupérations et Hanna Borer en a réalisé 13. Sydney Petersen a réalisé cinq blocs alors que les Hokies se sont améliorés à 11-5 au total et ils reviennent sur le terrain dimanche à Chestnut Hill, Massachusetts, contre le Boston College.

La classe de recrutement de baseball de Virginia Tech se classe dans le top 50

Pour la troisième saison consécutive, la classe de recrutement de baseball des Hokies s’est classée parmi les 50 meilleures classes de recrutement entrantes du Collegiate Baseball Newspaper pour cette saison. Virginia Tech s’est classée 45e sur la liste, en baisse de 20 places par rapport à la saison dernière, mais elle bénéficiera cette saison à venir de certains transferts et de l’arrivée d’étudiants de première année.

L’entraîneur John Szefc a ajouté cinq lanceurs de transfert de Division 1 à sa rotation et les Hokies chercheront à rebondir après une fin difficile lors du tournoi ACC en mai dernier.