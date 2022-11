Football britannique, présenté par American Crypto Optimism

Preston Johnson, un millionnaire de crypto-monnaie à la voix douce avec une longue barbe brune touffue, se pencha en avant sur son siège, les poings serrés, surveillant son empire. Il n’était pas perché sur un méga yacht ou ne profitait d’aucun des autres avantages ostentatoires de la richesse cryptographique. Le cadre était plus humble : un petit stade de football dans une ville à environ 30 miles au sud de Londres, où l’équipe la moins bien classée des ligues professionnelles anglaises luttait pour sa survie.

Par un samedi ensoleillé de la mi-octobre, M. Johnson, 35 ans, s’est assis dans une boîte au-dessus du cercle central, regardant Crawley Town s’affronter contre la visite du comté de Newport, un club du sud du Pays de Galles. S’efforçant de se faire entendre au-dessus des cris de “Tirez la balle sanglante”, M. Johnson a expliqué que le gribouillis aux couleurs de l’arc-en-ciel éclaboussé sur les nouveaux maillots Adidas de Crawley, il y avait des illustrations d’un “NFT historiquement significatif”. Un jour, a-t-il dit, un enregistrement immersif de ce type de match de football ordinaire pourrait attirer les téléspectateurs dans le métaverse.

Dans le monde physique, Crawley a eu des problèmes plus immédiats : le tableau de bord était cassé. Et avec une victoire lors de ses 12 premiers matchs, l’équipe occupait la dernière place de la Ligue 2, la plus basse division entièrement professionnelle du football anglais, face à une éventuelle relégation.

Ce n’était pas la vision de l’extase sportive inspirée de la blockchain que M. Johnson avait esquissée six mois plus tôt, lorsque lui et un groupe d’autres entrepreneurs crypto américains ont levé 18 millions de dollars pour acheter Crawley, un club de football en compétition trois divisions en dessous de la Premier League phare. Avec une flambée de bravade de l’industrie technologique, les propriétaires s’étaient engagés à transformer l’humble Crawley en “l’équipe d’Internet”. Ils visaient à créer un public mondial de passionnés de crypto et à propulser le club vers la grandeur – ou du moins à l’aider à passer de la quatrième division à la troisième. M. Johnson a présenté la prise de contrôle du football à des partenaires commerciaux comme une version réelle de l’émission télévisée de bien-être “Ted Lasso” – mais une injection de “crypto cocaïne”.