MUNICH, Allemagne : Le Bayern Munich a pulvérisé Darmstadt 98 8-0 samedi avec un triplé de Harry Kane et tous les buts inscrits en seconde période pour prendre la tête de la Bundesliga, alors que le retour sur blessure du gardien Manuel Neuer a été éclipsé par un record de trois rouges. cartes.

Les hôtes, jouant à dix, étaient imparables après la pause contre Darmstadt à neuf, ouvrant leur compte avec une tête plongeante de Kane à la 52e minute.

Leroy Sane a frappé deux fois, de chaque côté d’un but de Jamal Musiala pour tuer le match et Kane a de nouveau marqué avec un superbe tir en boucle de 60 mètres depuis l’intérieur de la moitié de terrain du Bayern.

Thomas Mueller en a ajouté un autre et Musiala a marqué son deuxième cinq minutes plus tard avant que Kane ne complète son triplé avec son 12e but en neuf matches de championnat.

Au cours d’une première mi-temps sens dessus dessous, Joshua Kimmich du Bayern et deux joueurs de Darmstadt ont été expulsés avec des cartons rouges consécutifs. C’est la première fois que cela se produit dans les 45 premières minutes d’un match de Bundesliga.

“C’était une première mi-temps folle contre un adversaire coriace”, a déclaré l’entraîneur du Bayern Thomas Tuchel.

« Dans l’ensemble, la première mi-temps a comporté trop d’erreurs et nous avons manqué d’intensité. Après la pause, la réponse était claire. Nous avions un joueur supplémentaire, nous avons joué beaucoup d’occasions et marqué beaucoup de buts.

« Mais c’était un match inhabituel. Personne ne s’attendait à ce que cela se termine ainsi », a ajouté Tuchel.

Le Bayern compte 23 points, un devant le Bayer Leverkusen, qui affronte Fribourg dimanche. Le VfB Stuttgart a chuté à la troisième place avec 21 points après sa défaite 3-2 à domicile contre Hoffenheim.

Le RB Leipzig a écrasé Cologne 6-0 et est quatrième avec 20 points, à égalité avec le Borussia Dortmund qui peut rejoindre le Bayern au sommet avec une victoire sur l’Eintracht Francfort dimanche.

À Munich, tous les regards étaient tournés vers Neuer, 37 ans, qui s’est cassé la jambe dans un accident de ski en décembre 2022 après l’élimination anticipée de l’Allemagne à la Coupe du monde, et il a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters locaux alors qu’il menait son équipe en tant que capitaine.

Les célébrations ont cependant tourné au vinaigre à la quatrième minute lorsque Neuer a passé le ballon au milieu de terrain Kimmich, qui n’a pas réussi à contrôler le ballon et a fait tomber Marwin Mehlem à l’entrée de la surface et l’a expulsé.

L’égalité a été rétablie à la 21e lorsque les visiteurs se sont également retrouvés avec 10 hommes suite à l’expulsion de Klaus Gjasula pour une faute du dernier homme sur Konrad Laimer.

Neuer a montré qu’il était sur la bonne voie pour revenir à son meilleur niveau lorsqu’il a stoppé l’effort de Mehlem après une pause rapide à Darmstadt avant que les visiteurs ne se voient expulser un autre joueur.

Matej Maglica a été expulsé à la 41e après avoir fait tomber Kane, qui sprintait sans faute, établissant un record de la ligue avec trois expulsions en première mi-temps.

Rien n’a pu arrêter le Bayern après la pause alors qu’il se déchaînait, marquant huit fois en 37 minutes.

Darmstadt était impuissant et le deuxième but audacieux de Kane était l’un des premiers candidats au but de l’année.

