BARCELONE: Lionel Messi a égalé le record de Pelé de 643 buts pour un seul club samedi, mais n’a pas été en mesure d’aider Barcelone à battre Valence en Liga car ils ont dû se contenter d’un match nul 2-2 à domicile.

Valence a pris les devants au Camp Nou lorsque Mouctar Diakhaby a sauté sur un peu de mou du Barca en défendant pour rentrer chez lui à la 29e minute.

Le Barça a écopé d’un penalty vers la fin de la première mi-temps lorsque Jose Gaya a légèrement poussé Antoine Griezmann dans le dos et a d’abord reçu un carton rouge qui a ensuite été réduit à un jaune après que l’arbitre a consulté le moniteur de terrain.

Messi a vu son penalty sauvé par le gardien de Valence Jaume Domenech, mais Jordi Alba a gardé le ballon en vie et son centre dévié est tombé vers l’Argentin, qui a plongé pour diriger le ballon à travers la ligne et marquer le but historique.

Le défenseur Ronald Araujo a donné l’avantage au Barça au début de la seconde période avec une frappe acrobatique de l’intérieur de la surface, mais Valence a riposté à la 69e lorsque Maxi Gomez a repoussé un centre de Gaya, refusant aux Catalans une troisième victoire consécutive en championnat.

Le tirage au sort a laissé le Barca cinquième au classement avec 21 points après 13 matchs, huit derrière le leader de l’Atletico Madrid et après avoir joué un match de plus.

« Nous nous sentons amers parce que nous voulions vraiment les trois points, c’est vraiment dommage qu’ils aient égalisé », a déclaré le buteur Araujo.

«Nous avons commis des erreurs en défense que nous ne pouvons pas nous permettre de faire et c’est très frustrant car nous avons eu beaucoup d’occasions mais le ballon ne rentre pas.

Les Catalans avaient connu une impressionnante victoire 2-1 contre la Real Sociedad en milieu de semaine, mais n’ont pas réussi à tirer parti de l’élan et attendent toujours d’enregistrer trois victoires consécutives cette saison.

Comme le Barça, Valence connaît une saison de bouleversements et de mauvais résultats, mais une fois de plus, ils ont produit une performance exceptionnelle et disciplinée, comme ils l’ont fait lors de leur victoire 4-1 sur le Real Madrid et de leur victoire sur la Real Sociedad de haut vol.

Martin Braithwaite du Barça aurait dû augmenter son avance en seconde période, mais a vu son tir bloqué par Domenech au moment où il était sur le point de franchir la ligne, tandis que le gardien a également empêché une frappe à longue portée du défenseur Oscar Mingueza.

Messi s’est rapproché d’un coup franc tandis que Philippe Coutinho aurait également pu arracher un vainqueur mais a flashé son tir juste à côté du poteau éloigné.