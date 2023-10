Football-Autriche scelle sa place pour l’Euro 2024 alors que la Belgique-Suède a abandonné

L’Autriche a décroché sa place à l’Euro 2024 lundi, mais la Suède a raté la finale pour la première fois en 28 ans, une nuit au cours de laquelle son match contre la Belgique a été abandonné à la mi-temps après que deux ressortissants suédois ont été abattus à Bruxelles.

La victoire 1-0 de l’Autriche sur l’Azerbaïdjan, obtenue grâce à un penalty du remplaçant Marcel Sabitzer suite à une main de Rahil Mammadov, a suffi à réserver un billet pour le tournoi de l’année prochaine en Allemagne aux dépens des Suédois.

Le match entre la Suède et la Belgique n’a pas été terminé après que deux personnes, qui, selon les médias locaux, étaient des supporters suédois, ont été mortellement abattues à proximité du stade.

La Belgique a élevé son alerte terroriste au plus haut niveau lorsqu’un homme a affirmé dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu’il était l’agresseur et qu’il appartenait à l’État islamique.

Alors que le score était de 1-1 à la mi-temps du match du Groupe F, les Suédois ont demandé l’arrêt du match.

Viktor Gyokeres avait donné l’avantage à la Suède, mais Romelu Lukaku égalisait sur penalty.

La Belgique a déjà réservé sa place pour la finale en Allemagne l’année prochaine, tandis que la Suède ne peut pas se qualifier.

Virgil van Dijk a marqué un penalty spectaculaire pour les Pays-Bas trois minutes après le début du temps additionnel pour remporter une victoire cruciale 1-0 contre la Grèce à Athènes.

Denzel Dumfries a été victime d’une faute dans la surface pour donner à Van Dijk une chance de gagner le match et l’entraîneur grec Gus Poyet a ensuite reçu un carton rouge pour ses protestations depuis le banc de touche.

Il s’agissait du deuxième penalty du match pour les Néerlandais après que l’attaquant Wout Weghorst ait vu son penalty stoppé par le gardien Odysseas Vlachodimos.

La France s’est déjà qualifiée dans le groupe B, mais les Pays-Bas sont passés à la deuxième place grâce à une victoire avec 12 points en six matches et avec des matches à venir contre l’Irlande et Gibraltar.

La Grèce a le même nombre de points mais a joué un match de plus et rencontrera la France lors de son dernier match de qualification le mois prochain.

L’Irlande a remporté une victoire 4-0 contre Gibraltar grâce aux buts de l’adolescent Evan Ferguson, Michael Johnston, Matt Doherty et Callum Robinson, mais ils n’ont déjà pas réussi à se qualifier.

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois alors que le Portugal, déjà qualifié du Groupe I, a battu la Bosnie-Herzégovine 5-0 à Zenica. Le premier but de Ronaldo était un penalty et Bruno Fernandes, Joao Cancelo et Joao Felix ont également marqué.

La Slovaquie a fait un pas de géant vers la qualification pour un troisième Euro consécutif en battant le Luxembourg 1-0 grâce à un but de David Duris à 13 minutes de la fin du groupe J.

Cette victoire a creusé un écart de cinq points entre la Slovaquie, deuxième, et le Luxembourg, troisième, à deux tours de la fin.

Gylfi Sigurdsson a marqué deux fois alors que l’Islande, quatrième, battait le Liechtenstein 4-0 dans l’autre match du groupe.

