Football Australia va bientôt prendre une décision sur l’avenir de l’entraîneur Graham Arnold

Le chef de Football Australia (FA) a déclaré qu’une décision serait prise sur l’avenir de l’entraîneur des Socceroos, Graham Arnold, au début de 2023.

Le contrat d’Arnold a officiellement expiré lorsque les Socceroos ont été battus 2-1 par l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Cela signifie que l’homme de 59 ans, qui se serait déjà vu proposer des emplois dans la Major League Soccer (MLS), est un agent libre après quatre ans à la tête de l’équipe nationale australienne.

La course au Qatar était la première fois que les hommes australiens remportaient plusieurs matchs lors d’une Coupe du monde et la frappe de Craig Goodwin contre l’Argentine était le premier but des Socceroos en phase à élimination directe.

Malgré le succès, le directeur général de la FA, James Johnson, a déclaré que l’instance dirigeante ne se précipiterait pas pour décider de l’avenir d’Arnold – avec un dernier appel soumis aux conclusions d’un examen approfondi de la campagne, rapporte Xinhua.

“Nous sommes impatients de discuter de nos plans pour le prochain cycle de Coupe du monde avec Graham lorsqu’il reviendra en Australie après une pause bien méritée”, a-t-il déclaré à l’Australian Associated Press (AAP).

“Cet examen approfondi aura lieu au cours des prochaines semaines et sera présenté au conseil d’administration de Football Australia pour examen au cours de la nouvelle année.”

Ancien capitaine des Socceroos, Arnold a dirigé l’équipe nationale en deux périodes distinctes en plus de ses passages réussis avec les Central Coast Mariners et le Sydney FC dans la compétition masculine australienne de la A-League.

Interrogé sur son avenir après la défaite contre l’Argentine, Arnold a déclaré qu’il n’y avait pas pensé et qu’il attendait plutôt avec impatience une pause après une campagne de Coupe du monde qui a commencé lors des qualifications en 2019.

