Football Association nomme Debbie Hewitt comme première femme présidente à partir de janvier 2022 | Actualités footballistiques

Debbie Hewitt a été nommée nouvelle présidente de la FA, à compter de janvier 2022, a annoncé l’instance dirigeante.

Hewitt, qui Sky Sports Nouvelles rapporté en avril avait accepté de prendre le rôle en principe, est sur le point de devenir la première femme à diriger l’organisation après avoir reçu une nomination unanime du conseil d’administration de la FA.

Un panel de sélection de sept membres, dirigé par Kate Tinsley, directrice indépendante de la FA non exécutive, a choisi Hewitt après avoir examiné sa vaste carrière non exécutive s’étalant sur plus de 15 ans dans des sociétés cotées, financées par des capitaux privés et privées, dans de nombreux secteurs différents.

« Le panel était tout à fait d’accord pour dire qu’elle possédait une expertise exceptionnelle en matière de président et de gouvernance, dans un large éventail de secteurs d’activité, ainsi que les qualités de leadership et le caractère éprouvés requis pour le rôle », a déclaré un communiqué de la FA.

Hewitt, dont la nomination est soumise à la ratification du conseil de la FA, succédera au président par intérim de la FA Peter McCormick à partir du début de l’année prochaine.

Plus à venir…

