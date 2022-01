Football-Arsenal récupère pour battre Brighton et étirer la tête de la WSL

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Les Gunners avaient perdu contre Birmingham City et fait match nul avec Manchester City lors de leurs deux matchs précédents.

Cinq minutes plus tard, Mead a obtenu le vainqueur en enroulant à la maison une superbe frappe après avoir été victime d’une faute.

Cependant, Arsenal est revenu en force après la pause et a égalisé grâce à l’arrivée à bout portant de Vivianne Miedema sur le coup franc de Beth Mead à la 55e minute.

Arsenal a mis fin à sa récente mauvaise forme après deux matchs sans victoire et est passé à 29 points en 12 matchs devant Chelsea, deuxième champion en titre, qui a un match en moins.

Arsenal a riposté pour gagner 2-1 à domicile contre Brighton & Hove Albion grâce aux buts de Beth Mead et Vivianne Miedema en deuxième mi-temps alors qu’ils avaient quatre points d’avance au sommet de la Super League féminine.

