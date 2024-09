Football américain des Spartans de l’État du Michigan contre Prairie View A&M

Angelique S. Chengelis, Madeline Kenney, John Niyo et Bob Wojnowski du Detroit News prédisent l’issue du match Michigan State-Prairie View A&M de samedi au Spartan Stadium à East Lansing (15h30, BTN/760).

▶ Angélique S. Chengelis : Michigan State a joué un quatrième quart-temps courageux à Maryland, surclassant les Terps 10-7 pour la victoire 27-24 le week-end dernier. Le quarterback Aidan Chiles a totalisé 363 yards de passe, trois touchdowns et trois interceptions. Il a une cible productive en Nick Marsh, qui a totalisé 194 yards sur huit réceptions et un touchdown. Il y a des choses que les Spartans doivent améliorer avec les turnovers et les pénalités. Ils se classent au bas du Big Ten avec 22 pénalités, ce qui les place au 128e rang national. Concéder 240 yards de pénalité est certainement quelque chose qui peut être corrigé. Le quarterback de Prairie View A&M, Cameron Peters, a réussi 18 passes sur 33 pour 280 yards, deux touchdowns et deux interceptions la semaine dernière. C’est une opportunité pour MSU de nettoyer quelques points, à savoir les pénalités, et de passer à 3-0. Choix : Michigan State, 41-10

▶ Madeleine Kenney : Michigan State a commencé la saison avec un bilan de 2-0 et vient de remporter une belle remontée contre le Maryland, où la détermination des Spartans a été mise à l’épreuve. Michigan State se sent plutôt bien dans la situation du programme et dans la direction qu’il prend. Le match de samedi est un match totalement inégal. Il va tester la concentration de Michigan State, mais c’est aussi une opportunité pour les joueurs d’obtenir des répétitions supplémentaires et pour d’autres de se remettre en forme avec l’action du Big Ten qui s’intensifie dans un avenir proche. Jonathan Smith ne croit pas aux « matchs pièges ». Celui-ci ne devrait pas l’être. Michigan State n’a jamais perdu contre un adversaire de la FCS. Ne vous attendez pas à ce que cela change ce week-end. Choix : Michigan State, 42-9

▶ Jean Niyo : Cela fait dix ans que les Spartans n’ont pas été aussi favoris sur le terrain de football. Mais c’est ce qui arrive quand on commence 2-0 avec une victoire à l’extérieur contre le Big Ten et qu’on rentre à la maison pour affronter un adversaire du FCS qui a perdu son seul match FBS l’automne dernier, 69-0, contre SMU. Ce match ne sera pas aussi déséquilibré, car l’équipe de Jonathan Smith se classe près du bas du pays en termes de yards de pénalité et 120e en termes de marge de turnover après deux matchs. Mais ce devrait être l’occasion de régler certains de ces problèmes dans un environnement moins stressant. Choix : Michigan State, 45-10

▶ Bob Wojnowski : Michigan State et Prairie View A&M ne se sont jamais rencontrés et ne se rencontreront probablement plus. Les Panthers ont remplacé Louisiana après un conflit d’horaire et, bien qu’ils soient une bonne équipe de FCS, ils sont surclassés ici. Ils ont quelques receveurs talentueux et ont battu Northwestern State, 37-31, la semaine dernière, mais c’est une autre ligue. Cela dit, les Spartans, 2-0, ne sont pas au stade où ils peuvent se laisser aller et continuer à rouler. Aidan Chiles a montré une capacité dynamique à courir et à lancer, mais avec un penchant pour les turnovers. Le freshman Nick Marsh semble être le prochain grand receveur des Spartans, et Kay’ron Lynch-Adams a été une agréable surprise en courant avec le ballon. Jonathan Smith veut voir moins d’erreurs et plus de points. Il obtiendra ce qu’il veut. Choix : Michigan State, 52-13