Football américain à Oxford ? Greg Rashid de Streator a profité d’une « opportunité unique » – Shaw Local

Greg Rashid ne s’attendait pas à rejouer au football organisé.

Certainement pas au niveau collégial.

Et certainement pas en Europe, de tous les endroits.

C’est drôle où la vie et le football peuvent vous mener.

Deux fois qualificatif d’État de tennis et contributeur clé du programme de football Streator, qui a également servi de botteur à temps partiel pour l’équipe de football, Rashid se dirige vers sa dernière année à l’Université de Notre Dame.

Profitant d’une opportunité d’échange qui l’a envoyé à l’Université d’Oxford en Angleterre pour sa première année, la nationalité de Rashid et sa familiarité avec le jeu l’ont amené à rejoindre de manière inattendue l’Oxford University Lancers American Football Club.

« La première semaine là-bas, je voulais explorer mes options en termes d’activité », a déclaré le diplômé de Streator 2020. « Je n’avais aucune idée de jouer au football américain au Royaume-Uni » OK, je suis au Royaume-Uni, le football est la grande chose là-bas, le rugby, le cricket, peu importe « , alors j’ai pensé que je pourrais faire du football ou peut-être du basket-ball, quelque chose avec le sport . Je n’avais pas envie de faire du football ni de faire un sport universitaire.

«Il y a beaucoup de sports de club, intra-muros, essentiellement des sports, sur lesquels j’étais en quelque sorte plus déterminé. Mais ensuite, j’ai reçu un e-mail d’un des entraîneurs de football. Je suppose qu’ils ont obtenu toutes les adresses e-mail des étudiants américains, et il m’a envoyé une sorte d’e-mail à la mode. « Nous voulons que vous soyez dans notre équipe, quelqu’un de votre calibre », peu importe.

L’idée de jouer au football américain au Royaume-Uni était littéralement un concept étranger à Rashid. Avec son expérience de footballeur pour les jeunes avant de choisir le football lors de sa première année de lycée, cependant, il a décidé de tenter le coup.

« Chaque fois que nous avons des Américains qui étudient ici et qui ont joué au football au lycée, c’est comme si Noël arrivait tôt. Avoir Greg ici pour l’année a été énorme pour nous. — Patrick McAleer, coordinateur offensif de l’American Football Club des Lancers de l’Université d’Oxford

« J’étais flatté », a déclaré Rashid, « alors je me suis présenté au dégustateur de la recrue, comme ils l’appellent, comme un essai / une rencontre. … Ça s’est bien passé, puis j’ai commencé à me présenter aux entraînements. Je n’y ai pas vraiment pensé en termes de ‘Devrais-je faire ça ou pas ?’ Je me suis juste présenté à quelques entraînements, et ils ont dit ‘Nous avons encore un entraînement demain’ et j’ai continué à me présenter.

« Bas et voici, je pensais que ce serait ce petit petit sport universitaire qui se développe, mais c’était une ligue assez robuste. »

La saison a commencé fin octobre et s’est terminée à la mi-mai, culminant avec la victoire d’Oxford contre Cambridge dans ce que les écoles ont appelé le Varsity Bowl. Le match, une victoire 41-7 à Oxford dans laquelle Rashid était 5 pour 5 sur des points supplémentaires, a été diffusé en direct sur YouTube, permettant à la famille et aux amis de Rashid de se connecter et de regarder l’extrémité serrée / kicker, qui a remporté les deux emplois de départ et, après temps manquant avec une blessure à l’épaule, a marqué trois touchés sur la saison.

« Heureusement, les choses ont fonctionné là où je suis un peu plus grand maintenant, 6-4, et j’ai pu obtenir la position de départ serrée », a-t-il déclaré. « Ce qui était super, car j’ai été beaucoup ciblé en général, mais j’ai été beaucoup ciblé dans la zone rouge, ce qui est bien pour la feuille de statistiques. »

Avoir Rashid dans l’équipe était un plus indéniable pour Oxford, qui disputait sa première saison en première division. Le football américain au Royaume-Uni a un système de promotion et de relégation un peu comme le football professionnel européen, les équipes gagnantes passant à des niveaux de jeu plus élevés et les équipes perdantes descendant d’un niveau de compétition. Oxford est resté dans sa division I en partie grâce à une prise de touché de dernière minute gagnante, QB Joel Chesters à TE Rashid, dans une victoire 14-9 sur Royal Holloway.

« Le football américain, comme on l’appelle au Royaume-Uni, est le sport qui connaît la croissance la plus rapide ici, et serait l’équivalent du football pour vous aux États-Unis, ce n’est pas notre sport principal », a déclaré Patrick McAleer, coordinateur offensif d’Oxford. « Le sport se développe au niveau des jeunes, et nous voyons de plus en plus d’étudiants venir à l’université qui ont joué auparavant. Cependant, ce n’est pas dans les écoles, et le système et la connexion entre le sport, l’éducation et les bourses ici sont très différents.

« Chaque fois que nous avons des Américains qui étudient ici et qui ont joué au football au lycée, c’est comme si Noël arrivait tôt. Avoir Greg ici pour l’année a été énorme pour nous. Il s’est tout de suite imposé comme notre TE de départ, et nous avons pu l’utiliser sur tout le terrain, car il a contribué au jeu de course de zone et nous l’avons aligné dans la fente où il était un casse-tête pour les arrières défensifs. Avoir ce joueur hybride nous a donné beaucoup de flexibilité.

« Il était une vraie arme et a de grandes mains. »

Rashid estime que son équipe était composée d’environ 30 à 35 % d’étudiants d’origine américaine, le reste étant originaire du Royaume-Uni.

« Il est de plus en plus populaire là-bas, c’est certain », a-t-il déclaré.

« Je dirais que c’était une expérience unique dans une vie, une sorte d’expérience surréaliste, car cela m’a rappelé les jours de gloire où je faisais du sport à Streator. À Notre Dame, je ne fais pas de sport à un niveau compétitif, donc l’adrénaline associée au fait de marquer un touché, en particulier un touché gagnant, est une expérience inégalée.

« C’était une expérience que je n’avais pas vue venir, et je suis reconnaissant d’avoir fait un acte de foi. »