Football-Allemagne L’ailier arrière Gosens rejoint l’Inter Milan depuis l’Atalanta

Ils affronteront leurs rivaux locaux lors du derby de Milan le 5 février à un moment clé pour la course au titre.

Les Nerazzurri ont quatre points d’avance en Serie A, avec un match en moins sur Naples et l’AC Milan en dessous d’eux.

La menace de l’Allemand a prospéré dans l’équipe offensive de Gian Piero Gasperini et Gosens a marqué 20 buts et fourni 14 passes décisives au cours des deux dernières saisons.

Gosens a rejoint l’Atalanta en provenance du club néerlandais Heracles en juin 2017 et est devenu l’un des meilleurs ailiers de Serie A.

Cependant, cette saison, l’arrière gauche est absent depuis septembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et ne devrait pas revenir avant au moins un mois.

Gosens a joué un rôle clé à l’Atalanta en obtenant trois troisièmes places consécutives en Serie A et a commencé chaque match pour l’Allemagne à l’Euro 2020 l’année dernière.

La déclaration de l’Inter ne mentionne pas de frais, mais Sky Italia a indiqué que la clause de rachat est fixée à 25 millions d’euros (27,87 millions de dollars) plus trois millions d’euros de bonus.

« Je suis tellement fier d’avoir rejoint l’un des plus grands clubs d’Europe », a déclaré Gosens. « Je suis ravi d’être ici et j’ai hâte de commencer.

Le joueur de 27 ans devient la première signature des dirigeants de la Serie A de la fenêtre de transfert de janvier et sera en concurrence avec Ivan Perisic pour la place d’arrière gauche aux côtés de Simone Inzaghi.

Gosens a signé un contrat de 4 ans et demi à Milan et part en prêt avec obligation d’achat.

