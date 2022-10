Football Action revient à Chennai alors que l’équipe locale affronte le Bengaluru FC dans un affrontement à gros billets

Le retour très attendu de l’ISL à Chennai a insufflé une nouvelle vie à la ville qui a été privée d’une action de football de haute qualité pendant près de deux ans et demi. Une fois que la nouvelle du retour de l’équipe de la ville, le Chennaiyin FC, dans la fameuse Marina Arena a fait la une des journaux, il y a eu un regain d’intérêt pour la population sportive de la ville du sud.

La victoire de Chennaiyin au premier tour contre ATK Mohun Bagan a servi de catalyseur pour que les passionnés de football de la ville métropolitaine affluent vers le stade en nombre dans la poursuite par l’équipe d’une deuxième victoire en deux matchs dans l’édition en cours du tournoi.

Et quelle meilleure façon de commencer la procédure à domicile que d’affronter les vainqueurs de la Coupe Durand, le très réputé Bengaluru FC dirigé par le skipper Sunil Chhetri lui-même.

L’Anglais Simon Grayson a pris en charge l’équipe basée au Karnataka de manière volontaire alors qu’ils devançaient NEUFC lors de leur match d’ouverture grâce à un vainqueur tardif du Brésilien Alan Costa.

Bengaluru a renforcé ses lignes avec l’ajout de visages familiers à Roy Krishna et Prabir Das pour les aider dans leur quête d’un autre titre pour accompagner leur récente distinction.

La présence de Sandesh Jhingan dans la défense serait un réconfort pour Grayson qui a le luxe de déployer le gardien national indien Gurpreet Singh Sandhu dans son arsenal.

Mais, l’équipe locale a démontré son sang-froid dans son combat après un but contre ATK lors de la soirée de match précédente et a une force dominante à l’avant en Kwame Karikari qui a quitté le banc pour marquer le vainqueur.

La frappe de Rahim Ali a permis aux garçons en bleu de terminer la journée d’ouverture par une victoire âprement disputée sous l’œil vigilant du coach allemand Thomas Brdaric.

L’homme de 47 ans qui s’est adressé aux médias dans un presseur jeudi a dépeint l’image et l’aplomb d’un homme confiant et assuré dans ses méthodes. Il était accompagné du skipper Anirudh Thapa, âgé de 24 ans, qui a exprimé sa joie du retour au stade de la ville et a imploré les habitants de la ville de se rassembler derrière les bannières de leur club lorsque les rivaux du Sud lanceront le bal au stade Jawaharlal Nehru à Chenai.

Le CFC a également nourri son effectif avec l’arrivée de sang neuf. Le Sénégalais Fallou Diagnes, Julius Duker d’Allemagne et des talents nationaux tels que Jiteshwor Singh, Aakash Sangwan, Sourav Das pour n’en nommer que quelques-uns.

Les équipes se sont rencontrées onze fois dans l’ISL, le Bengaluru FC étant sorti vainqueur à six reprises. Deux engagements précédents se sont terminés avec l’équipe partageant le butin alors que Chennaiyin a remporté la victoire trois fois.

Marina Machans, comme on les appelle affectueusement dans la région, cherchera à améliorer son bilan contre les visiteurs du Karnataka pour le plus grand plaisir des fidèles du pays qui gagnent un retour triomphal.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici