Foot Locker, JD.com, Gap et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Casier à pied (FL) – Les actions de Foot Locker ont grimpé de 14% dans le pré-marché après avoir battu les estimations de haut et de bas pour son dernier trimestre. Le détaillant de vêtements et de chaussures a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année et signalé une augmentation inattendue des ventes des magasins comparables.

JD.com (JD) – La société de commerce électronique basée en Chine a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, car les blocages liés à Covid en Chine ont incité davantage de consommateurs à acheter en ligne. Les actions de JD.com ont bondi de 5,2 % dans les échanges avant commercialisation.

Écart (GPS) – Les actions Gap ont rebondi de 5,1% dans les échanges avant commercialisation après un retour inattendu à la rentabilité et des ventes meilleures que prévu. Le détaillant de vêtements est au milieu d’un effort de redressement qui a impliqué la réduction des stocks et la rationalisation de son portefeuille de marques.

Williams-Sonoma (WSM) – Williams-Sonoma a chuté de 8,1% en pré-commercialisation après que le détaillant d’articles ménagers a déclaré qu’il ne réitérerait ni ne mettrait à jour ses perspectives jusqu’à l’exercice 2024 en raison de l’incertitude économique. Williams-Sonoma a annoncé des ventes et des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre.

Magasins Ross (ROST) – Les actions du détaillant discount ont grimpé de 16,9% dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et une prévision en hausse, même face à des prix plus élevés et des promotions de la période des fêtes.

Réseaux de Palo Alto (PANW) – Palo Alto a bondi de 9,2% dans l’action de précommercialisation après avoir battu les estimations de haut et de bas de Wall Street pour le dernier trimestre. La société de cybersécurité a également publié des directives légèrement améliorées alors que les entreprises augmentent leurs dépenses en matière de sécurité du réseau.

Matériaux appliqués (AMAT) – Applied Materials a dépassé les estimations des chiffres d’affaires et des résultats pour son dernier trimestre et le fabricant d’équipements de fabrication de semi-conducteurs a également publié des prévisions optimistes pour le trimestre en cours. Les actions ont gagné 4,4 % en précommercialisation.

Farfetch (FTCH) – Farfetch a annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu avec des ventes également inférieures aux prévisions des analystes. L’action de l’opérateur de plateforme de luxe en ligne a chuté de 9,7 % en dehors des heures de négociation.