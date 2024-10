Fool’s Gold est à l’origine d’une nouvelle boucle de rétroaction climatique qui s’accélère au Canada

L’or des fous pourrait être à l’origine d’une boucle de rétroaction climatique inquiétante dans l’Arctique canadien.

L’érosion des roches comme la pyrite, ou l’or des fous, libère du dioxyde de carbone. Et grâce à ces intempéries, les émissions de CO2 du bassin du fleuve Mackenzie au Canada pourraient doubler d’ici 2100, un changement équivalent à la moitié des émissions annuelles actuelles de l’industrie aéronautique du pays, selon une nouvelle étude.

Les minéraux sulfurés comme la pyrite réagissent avec l’oxygène et d’autres minéraux pour libérer du sulfate et du dioxyde de carbone. À mesure que le réchauffement provoque le dégel du pergélisol arctique, davantage de roches sont exposées à l’atmosphère et altérées, créant ainsi une boucle de rétroaction positive dans les émissions. Les chercheurs ont publié leurs résultats le 9 octobre dans la revue Avancées scientifiques .

« La relation avec la température semble être exponentielle », co-auteur Robert Hilton professeur de géologie à l’Université d’Oxford, a déclaré à Live Science. « Cela signifie que cela semble s’accélérer à mesure que la région se réchauffe. »

Les scientifiques ne savent toujours pas s’il existe des freins naturels à cette boucle de rétroaction climatique, mais il est essentiel de mieux comprendre comment les taux d’altération et les émissions de dioxyde de carbone évolueront en réponse à la hausse des températures et aux changements environnementaux pour prédire le réchauffement futur.

Pour rechercher des indices, les chercheurs ont enregistré les concentrations de sulfate (le sulfate, comme le CO2, est un produit de l’altération des sulfures) et les températures correspondantes à 23 endroits du bassin du fleuve Mackenzie, le plus grand réseau fluvial du Canada.

Ils ont constaté que le sulfate augmentait rapidement avec la température. Entre 1960 et 2020, l’altération des sulfures a augmenté de 45 % à mesure que les températures ont augmenté de 2,3 degrés Celsius (4,14 degrés Fahrenheit).

Ces réactions chimiques semblent se produire à leur rythme le plus rapide dans les régions montagneuses où les roches sont brisées par l’eau qui s’infiltre et se dilate lorsqu’elle gèle, un processus connu sous le nom de fissuration due au gel. Ils sont plus lents dans les régions de plaine où la tourbe forme une couche protectrice entre les roches et l’air, notent les chercheurs.

Mais l’étendue exacte du problème n’est pas claire, a déclaré Hilton. On pense que des roches sulfurées existent dans tout l’Arctique, y compris dans les Rocheuses canadiennes, au Svalbard et au Groenland, mais leurs concentrations restent sous-étudiées. De plus, d’autres facteurs environnementaux pourraient ralentir cette altération, comme une fonte moindre du pergélisol ou une formation accrue de sols.

« Cela pourrait se produire si le paysage se stabilise et que nous manquons de minéraux pour réagir. Cela pourrait prendre entre 10 et 100 ans, nous ne le savons pas », a déclaré Hilton. « Nous pensons que les taux sont plus élevés là où les roches exposées s’altèrent. Cela signifie que les environnements où le développement du sol pourrait connaître un ralentissement, par exemple lorsque l’Arctique verdira. Mais encore une fois, nous manquons de données sur les délais de cette réponse, et nous ne le savons pas. nous constatons un ralentissement de nos données. »

Les chercheurs étudient également des moyens d’atténuer ce processus.

« Ces réactions ne se produisent pas uniquement dans l’Arctique. Elles semblent s’accentuer dans d’autres endroits où les roches ont été exposées à la déforestation et au changement d’affectation des terres, par exemple dans les Alpes européennes », a déclaré Hilton. « Dans ces endroits, il peut être plus réalisable d’envisager des solutions qui présentent des co-bénéfices – par exemple le reboisement qui pourrait contribuer à réduire ces réactions minérales des roches et les émissions de CO2, tout en renforçant la biomasse des arbres et les stocks de carbone du sol. »

Et bien que la boucle de rétroaction de l’altération soit une source importante d’émissions dans la région, il s’agit probablement d’un problème moindre que la libération de méthane et de dioxyde de carbone résultant du dégel du permafrost, a déclaré Hilton.

« Je dirais qu’il est important de ne pas être trop alarmiste à ce sujet », a déclaré Hilton.