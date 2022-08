‘Foolish’ pour revoir toute l’équipe

Antonio Conte a laissé entendre que Tottenham Hotspur pourrait ne plus signer de joueurs cet été après avoir suggéré que le club serait “insensé” de précipiter la refonte de son équipe.

Les Spurs ont recruté six joueurs jusqu’à présent dans cette fenêtre et devraient terminer leur septième signature la semaine prochaine alors que Destiny Udogie est sur le point de finaliser un accord de 21 millions de livres sterling avant de rejoindre l’Udinese avec un prêt d’une saison.

Conte veut transformer les Spurs en prétendants au titre de Premier League et leurs références seront testées dimanche contre Chelsea à Stamford Bridge, un lieu où les Spurs n’ont remporté qu’un seul match de championnat depuis 1990.

On a demandé à Conte si Tottenham avait maintenant une équipe assez grande pour concourir sur quatre fronts après les arrivées de Fraser Forster, Richarlison, Yves Bissouma, Djed Spence, Ivan Perisic et Clement Lenglet – qui manquera le match de ce week-end avec un problème musculaire mineur.

“Nous parlons d’une bonne équipe”, a déclaré Conte. “Je vous dis toujours que je pense que nous venons de commencer notre processus pour essayer de construire une équipe forte.

“C’est normal car après seulement huit mois, je pense que nous avons fait un très bon travail avec le club ensemble pour améliorer les joueurs avec lesquels j’ai commencé à jouer. En janvier, pour amener deux joueurs comme Deki [Dejan Kulusevski] et Rodrigo [Bentancur].

“Et maintenant dans le dernier marché des transferts pour amener d’autres joueurs à s’améliorer. Il faut continuer dans cette voie mais je sais très bien que je ne peux pas tout avoir rapidement car ce serait idiot de demander beaucoup de joueurs et de dépenser beaucoup d’argent.

“Je pense que nous faisons les bonnes choses avec bon sens, ne pas dépenser une somme d’argent pour de nombreux joueurs, aussi parce que ce n’est pas la politique du club. Je le comprends. Il faut aller dans le bon sens, faire les bonnes choses et je pense que nous le faisons.”

Conte a parlé à plusieurs reprises la saison dernière d’un “très grand” écart entre Tottenham et les meilleures équipes de la Premier League, mais son équipe a terminé quatrième, alors qu’aucune équipe de la division n’a marqué plus de buts en 2022 que les 51 des Spurs.

“C’est sûr que c’est une très bonne surprise de voir le changement d’équipe en si peu de temps”, a ajouté Conte.

“C’est positif, c’est positif pour moi. Je peux être surpris du peu de temps qu’il nous a fallu pour faire ça. Maintenant, il y a la partie la plus difficile, car avoir une bonne amélioration rapidement peut arriver mais quand on reste à un niveau, pour avoir une autre étape et une autre étape devient plus difficile.

“C’est parce que vous devez continuer à travailler, ne pas faire d’erreurs sur les joueurs, signer les joueurs, et c’est vraiment, vraiment important car ce n’est pas le moment pour Tottenham de faire des erreurs sur le marché des transferts.”