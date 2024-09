Fool in Love met en avant le R&B classique à l’extérieur du SoFi Stadium d’Inglewood

Vêtus de vestes à imprimé cachemire blanc et argent scintillant sous le soleil de fin d’après-midi, les membres des Stylistics se sont stabilisés tandis qu’une scène tournante les transportait devant un public rassemblé sur le bitume à l’extérieur du SoFi Stadium d’Inglewood.

Quelques instants auparavant, Tower of Power avait diverti la foule avec son funk musclé, mené par des cuivres. Maintenant, alors que ce groupe disparaissait lentement de la vue, il était temps pour les grands gentlemen de la soul de Philadelphie – ou du moins une version moderne d’eux – de prendre le relais au festival Fool in Love de samedi.

« Tombons à nouveau enceintes », a déclaré le chanteur Jason Sharp, invitant le groupe à glisser entre les draps encore soyeux de « Break Up to Make Up ».

La scène, qui ressemble à une platine, une sorte de plateau tournant du R&B d’époque, n’était qu’une partie du plan conçu par les organisateurs de Fool in Love pour mettre en valeur les dizaines de groupes à l’affiche de l’édition inaugurale de ce festival d’une journée. Parmi les autres artistes répartis sur les quatre scènes, on trouvait – respirez profondément ici – Lionel Richie, Diana Ross, Smokey Robinson, Al Green, Chaka Khan, Gladys Knight, Dionne Warwick, Santana, Nile Rodgers & Chic, Charlie Wilson et les Isley Brothers, ainsi que les versions plus récentes des Temptations, des Spinners, des Delfonics, des Chi-Lites, des O’Jays et de Kool & the Gang.

Le spectacle a commencé vers 11 heures et s’est terminé environ 12 heures plus tard. Certains artistes du début de la journée, dont les Pointer Sisters et Evelyn « Champagne » King, n’ont eu que 10 ou 15 minutes pour faire leur numéro. À un moment donné dans l’après-midi, après que Knight eut commencé son spectacle un peu en retard, il semblait que Khan allait arriver sur une scène voisine avant que Knight n’ait fini – une bataille épique entre les divas en préparation. Heureusement, elles ont réussi à faire la transition ; la paix régnait dans les jardins d’Hollywood Park.

Ron Tyson des Temptations se produit samedi. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

Produit par Live Nation et Redrock Entertainment en coordination avec C3 Presents, Fool in Love est le dernier d’une série de festivals récents construits – contrairement au Coachella volontairement éclectique – autour d’un seul genre ou d’une seule scène. Pensez à When We Were Young, axé sur l’emo, à Las Vegas l’année dernière, ou à Besame Mucho, un assortiment de musique latine servi en décembre au Dodger Stadium.

Les fans se plaignent volontiers sur les réseaux sociaux des désagréments que peuvent représenter ces concerts surchargés : les longues files d’attente, les boissons chères, les sets qui se chevauchent et qui vous obligent à choisir entre vos deux groupes préférés. Pourtant, la popularité constante de ces festivals (When We Were Young et Besame Mucho devraient revenir plus tard cette année) témoigne d’un appétit pour un équivalent réel de l’expérience de guichet unique du streaming numérique.

Les choses dont on pouvait se plaindre à Fool in Love, qui a attiré une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, comprenaient l’heure de représentation de Warwick à 12h30 (même si vous pouvez imaginer que c’était peut-être à sa demande) et le goulot d’étranglement cauchemardesque qui s’est formé près de la scène dite Cruisin’ alors que les gens luttaient pour se faufiler pour voir Robinson et Green ; un groupe de fans a résolu le problème en déchirant une section de clôture pour créer une entrée, disons-la, alternative derrière une rangée de toilettes portables.

Pour l’essentiel, cependant, le spectacle du samedi s’est déroulé aussi bien que le retournement de cette Susan paresseuse – à condition que cela ne vous dérange pas de parcourir un demi-mile pour regarder Morris Day & the Time après avoir vu les Commodores actuellement sans Lionel.

Ron Isley des Isley Brothers sur scène au festival Fool in Love d’Inglewood. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

Alors, comment était la musique ? On ne pourrait pas décrire aucun des poids lourds comme étant particulièrement inspiré par leur proximité l’un avec l’autre ; en effet, un certain nombre de victoires faciles pour le public n’ont pas été concrétisées : n’aurait-il pas été cool que Rodgers apparaisse pendant la performance de Ross pour gratter son riff de guitare immortel de « I’m Coming Out » ? Ou pensez à Ross et Richie faisant équipe pour chanter leur duo classique, « Endless Love », en direct et en personne pour la première fois depuis des lustres.

Hélas, ces moments forts n’ont pas eu lieu, victimes soit de la routine, soit d’un manque d’instinct pour créer des moments viraux précieux.

Cela dit, personne chez Fool in Love n’était rien de moins qu’un plaisir à regarder, même si Richie aurait probablement pu laisser son remix EDM loufoque de « Running With the Night » à Las Vegas, où il a une résidence au Wynn. Il a passé plus de temps que vous ne l’auriez cru sur de vieux morceaux des Commodores – « Easy » et « Brick House », bien sûr, mais aussi « Zoom » et le charmant « Still » – au milieu des tubes pop soignés qui ont fait de lui l’un des plus grands groupes des années 1980. Et il a raconté des blagues toutes faites qui vous faisaient sourire malgré vous.

Nile Rodgers se produit samedi avec son groupe Chic. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

« J’ai d’autres chansons », a-t-il déclaré vers la fin, et c’est ce qu’il a fait : un pensif « Say You, Say Me », un grandiose « We Are the World » (qu’il a introduit avec un discours difficile à analyser sur ce qu’il a appris pendant la pandémie sur l’humanité), un inévitable « All Night Long (All Night) ».

Ross a enchaîné les succès de Motown et les tubes disco avec la nonchalance désinvolte qui émane d’elle depuis des décennies. « Vous savez que j’ai 80 ans, n’est-ce pas ? » a-t-elle demandé après avoir changé de robe à paillettes. Robinson portait un pantalon en cuir rouge assorti à une chemise rouge ample alors qu’il puisait dans l’éternelle douleur romantique de « The Tracks of My Tears » ; Green a lancé des roses dans le public tandis que sa section de cuivres ponctuait le doux et suppliant « Let’s Stay Together ».

Eddie Levert des O’Jays se produit à Fool in Love. (Michael Blackshire / Los Angeles Times)

Lors d’un festival où les tenues tape-à-l’œil étaient nombreuses, Wilson était peut-être la plus accrocheuse avec sa veste lumineuse qui vibrait au rythme du groove robo-soul de « Burn Rubber (Why You Wanna Hurt Me) » du Gap Band. Et Khan, sans surprise, a peut-être apporté la voix la plus impressionnante de la journée, riffant avec une agilité rythmique intacte pendant que son petit groupe funk serré mâchait « Ain’t Nobody ».

Y a-t-il des grandes conclusions à tirer de Fool in Love ? Peut-être avez-vous quitté le concert en pensant à toutes les façons dont la technologie a façonné le R&B au cours des 70 dernières années. Peut-être avez-vous remarqué la diversité raciale et générationnelle du public et vous êtes-vous demandé ce qui, dans cette musique, parle à tant de personnes différentes. (Probablement l’éternel chagrin romantique.)

« On ne peut pas se précipiter pour aimer », chantait Ross dans la glorieuse chanson des Supremes du même nom — un aphorisme que tout le monde chez Fool in Love s’empressait de réitérer.