« Fooduary » revient à National Harbor pour 10 jours de spécialités culinaires et de divertissement

Le « Fooduary » annuel revient au National Harbor à Oxon Hill, dans le Maryland, pour une célébration de nourriture et de divertissement de 10 jours qui se déroulera du 2 au 11 février.

Tout le monde aime manger, et nous sommes sur le point d’être en février, alors pourquoi ne pas combiner les deux pour une extravagance ?

L’annuaire « Fooduaire » revient à National Harbor à Oxon Hill, Maryland, pour une célébration de 10 jours de restauration et de divertissement qui se déroulera du 2 au 11 février avec des menus à prix fixe dans plus de 25 établissements participants, dont BurgerFi, Harbor Social à Gaylord National, Rosa Mexicano, BBQ du frère Jimmy, Fogo de Chao et plus encore.

“Nous avons commencé avec la Restaurant Week il y a probablement 10 ou 11 ans, mais nous avons tellement de choses ici à National Harbor que nous avons décidé qu’il ne s’agissait pas seulement de restaurants, alors nous l’avons élargi pour l’appeler” Fooduary “”, a déclaré le directeur de National Harbor. Marketing Deborah Topcik a déclaré à WTOP. “Nous célébrons la nourriture, qu’il s’agisse d’un restaurant haut de gamme comme Bond 45 ou d’une sandwicherie comme PrimoHoagies, il y en a pour tous les prix.”

Vous pouvez commencer votre journée avec des plats du midi abordables pour 25 $.

“Pour 25 $ pour le déjeuner, Mason’s Lobster Rolls, ce n’est pas encore tout à fait l’été, mais vous obtenez un rouleau de homard et vous obtenez également une tasse de soupe, donc cela vous réchauffera et vous donnera l’impression d’être en été”, a déclaré Topcik. « Silver Diner organise un brunch spécial avec de nouvelles entrées. Votre entrée de brunch est accompagnée d’un cocktail, donc si vous n’êtes pas encore allé à notre tout nouveau Silver Diner, je vous suggère de sortir et d’essayer un excellent emplacement juste à l’entrée de National Harbor. Vous ne pouvez pas vous tromper avec Silver Diner.

Pour le dîner, vous pourrez profiter de menus à prix fixe pour seulement 40 $.

“Vous ne pouvez jamais vous tromper avec Succotash avec le célèbre chef Edward Lee comme directeur culinaire, mais pour 40 $, vous obtenez une entrée, un plat principal, un accompagnement et un dessert – si vous n’avez pas besoin d’être déployé ou dans le coma alimentaire immédiat. , je suis impressionné », a déclaré Topcik. “Il y a Sauciety au Westin – de superbes vues sur le front de mer [of] la rivière Potomac sous cet angle en regardant la Capital Wheel. Je vous suggère d’aller dîner pour 40 $ et de découvrir les meilleurs couchers de soleil du DMV.

Si vous souhaitez dépenser un peu plus, il existe des établissements haut de gamme proposant des dîners à 55 $.

“Vous ne pouvez jamais vous tromper avec Bond 45, c’est un produit de base à National Harbor, toujours de qualité, toujours cohérent”, a déclaré Topcik. « Une autre chose que j’aime, c’est Bombay Street Food, ils en font deux pour 55 $. Nous avons quelques restaurants qui en proposent deux pour 55 $, notamment Public House et Bombay. C’est là que vous partagez une entrée, un dessert, puis chacun de vous reçoit son propre plat. … C’est une excellente façon pour tout le monde d’en profiter.

Il y aura également deux événements gastronomiques spéciaux d’une nuit seulement : Fiorella Italian Kitchen & Pizzeria organisera un dîner de cinq plats et un accord mets et vins le 8 février, tandis que le Conseil des arts et des sciences humaines de Prince George organisera le « Goût du Ghana » à Arts’tination le 9 février.

Assurez-vous de conserver vos reçus de restaurant pour bénéficier de réductions sur les divertissements de National Harbor.

“Vous ne pouvez pas penser à National Harbor sans penser au divertissement et à la Capital Wheel, alors présentez votre reçu Fooduary à la télécabine et vous bénéficierez d’un prix réduit”, a déclaré Topcik. «Bobby McKeys propose une entrée gratuite, c’est toujours une soirée amusante chez Bobby McKeys. Ensuite, nous avons également quelque chose appelé Sip & Development, qui ouvrira ses portes le 2 février. C’est une expérience où vous allez prendre des photos et ils vous apprennent comment les développer.

Entre tout cela, vous pouvez faire quelques achats pour trouver des réductions chez certains détaillants.

“Nous célébrons la nourriture, et quand vous pensez à la nourriture, vous pensez aux livres de cuisine”, a déclaré Topcik. “MahoganyBooks propose une pléthore de livres de cuisine et ceux-ci bénéficient d’une réduction de 15 % pendant Fooduary.”

