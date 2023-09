Foodpanda confirme les négociations pour vendre une partie de ses activités en Asie et des licenciements

Foodpanda, le service de livraison de nourriture basé à Singapour, a confirmé vendredi à CNBC qu’il procédait à sa dernière série de licenciements car le besoin d’être « plus agile reste critique ».

« La priorité de notre entreprise à l’heure actuelle est de devenir plus simple, plus efficace et encore plus agile. Pour ce faire, nous devons rationaliser nos opérations afin de pouvoir adopter une approche plus structurée pour les prochains jours », Jakob Sebastian Angele, PDG APAC de Foodpanda, a déclaré dans une lettre partagée avec les employés vue par CNBC.

Il n’a pas mentionné le nombre d’employés concernés ni les départements concernés.

Il s’agit de la troisième série de licenciements chez Foodpanda depuis suppressions d’emplois en février et Septembre de l’année dernière dans un contexte de difficultés macroéconomiques, selon les médias. Saisissez et Deliveroo ont également réduit leurs effectifs cette année.

« Bien que nous ayons déjà mis en œuvre certaines mesures plus tôt cette année, nous devons faire davantage pour créer la bonne configuration pour nos opérations », a déclaré Angèle.

Ces mesures comprennent la révision de la structure organisationnelle des équipes régionales et nationales ainsi que le transfert de certaines lignes hiérarchiques fonctionnelles vers différents dirigeants pour plus de cohérence et de concentration, a déclaré Angele.