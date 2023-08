Food Truck Monday Mania arrive à Mendota à partir du 28 août – Shaw Local

Lorsque Reimagine Mendota a demandé aux résidents ce qu’ils voulaient, les résidents ont dit plus de food trucks et de variété alimentaire.

Reimagine Mendota a répondu avec Food Truck Monday Mania, fixé les deuxième et quatrième lundis du mois, à partir du 28 août.

Des food trucks seront installés de 16h à 20h sur la rue Main devant le dépôt de train.

Il y aura une variété de plats, de musique, de tombolas et de sièges à l’extérieur pour se rassembler et rencontrer de nouvelles personnes. Les dates suivantes de Food Truck Monday Mania sont les 11 et 25 septembre, les 9 et 23 octobre et le 9 novembre.