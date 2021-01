Le réseau alimentaire a abandonné la saison 20 des pires cuisiniers d’Amérique après que le gagnant du concours de cuisine ait été accusé avec son mari d’avoir battu à mort leur fille adoptive de trois ans.

La saison mettant en vedette Ariel Robinson, 29 ans, de Caroline du Sud, ne peut plus être visionnée sur Hulu, Discovery +, YouTube ou le site Web de Food Network.

La compétition, co-organisée par les chefs et les personnalités vétérans du réseau alimentaire Anne Burrel et Alex Guarnaschelli, a été filmée en février 2020 et diffusée au cours de l’été.

Robinson, un enseignant à la retraite et en herbe de bande dessinée avec un mari et cinq enfants, a remporté le grand prix de 25 000 $.

Ariel Robinson, 29 ans, et Jerry Robinson, 34 ans, ont été arrêtés mardi par la police de Simpsonville pour la mort de leur fille

Le couple est accusé d’avoir battu à mort Victoria Rose Smith, âgée de trois ans, qu’ils avaient adoptée en mars 2020

La saison 21 de Worst Cooks in America, présentée par Burrel et son collègue chef Carla Hall, a été créée sur le réseau alimentaire plus tôt ce mois-ci. Il est disponible en streaming, avec les 19 premières saisons.

Le Food Network n’a pas commenté sa décision de retirer la saison 20 à la suite des arrestations d’Ariel et Jerry Robinson en Caroline du Sud il y a deux semaines pour le meurtre de Victoria ‘Tori’ Smith, âgée de trois ans.

Des agents du département de police de Simpsonville et de la division de l’application de la loi de Caroline du Sud ont répondu à un appel concernant un enfant insensible au domicile de la famille Robinson à Sellwood Circle vers 14 h 25 le 14 janvier, selon un communiqué de presse.

Victoria a été transportée dans un hôpital de la région, où elle est décédée.

La police a déclaré que les Robinson « avaient commis des mauvais traitements envers les enfants en infligeant une série de blessures contondantes, qui ont entraîné la mort de la victime ».

Ariel a remporté un grand prix de 25 000 $ après avoir concouru sur les pires cuisiniers de Food Network en Amérique en août. Le réseau a maintenant retiré toute la saison 20 des plateformes de streaming

Le bureau du coroner a confirmé que la cause du décès était de multiples blessures contondantes, a rapporté le WHNS.

Les Robinson font chacun face à une accusation d ‘«homicide par maltraitance d’enfants» et, s’ils sont reconnus coupables, encourent des peines de 20 ans à la prison à vie, ont déclaré les flics.

Ariel et Jerry Robinson sont détenus au centre de détention du comté de Greenville sans caution, selon les archives de la prison.

Ariel a annoncé l’année dernière à Greenville News qu’elle avait adopté trois enfants, qui ont emménagé avec sa famille en mars 2020. L’un des enfants était Victoria.

«Je sais juste que le Seigneur avait ses mains sur moi et qu’il avait un but pour moi d’y aller», a-t-elle déclaré en août. « Il savait que nous vivions cette adoption, nous pourrions vraiment utiliser l’argent et il a simplement laissé tout fonctionner pour notre bien. »

Les responsables ont accusé les Robinson d’« homicide par maltraitance d’enfants » après la mort de Victoria Rose Smith dans un hôpital local

Les Robinsons risquent 20 ans de prison à vie s’ils sont reconnus coupables

Robinson prévoyait d’utiliser ses gains de l’émission pour planifier un voyage amusant avec sa grande famille, a-t-elle déclaré au magasin.

«Je veux les emmener dans un parc aquatique ou à la plage. Des vacances, pour que nous puissions faire une grande chose en famille cette année », a-t-elle déclaré.

Victoria avait passé la majeure partie de sa courte vie en famille d’accueil avant son adoption.

« Elle était aussi douce que possible, donc cela n’a aucun sens que quelqu’un puisse la blesser de quelque manière que ce soit », a déclaré Alan West, dont la tante a été la mère adoptive de Victoria pendant un an.