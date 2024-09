Food for Preston s’adapte à une augmentation de la demande de 15 % et anticipe un besoin encore plus important cette année universitaire

7 septembre — Selon la note sur les sciences et la technologie de la WVU, la Virginie-Occidentale connaît les taux d’insécurité alimentaire les plus élevés du pays. Les programmes d’aide alimentaire ont fait leurs preuves dans la lutte contre la pénurie alimentaire, et Food for Preston en est un parfait exemple, car il soutient des centaines d’étudiants du comté de Preston chaque semaine.

Selon la définition du ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA), l’insécurité alimentaire indique un accès limité ou inexistant à la quantité de nourriture nécessaire à un mode de vie sain. Après la pandémie de COVID-19, les taux d’insécurité alimentaire ont fluctué à travers le pays, et la Virginie-Occidentale ne fait pas exception.

Dans un rapport national de 2023 de l’USDA, environ 4 millions de ménages ont rejoint les 13 millions qui souffraient déjà d’insécurité alimentaire au cours des années précédentes, une escalade qui se reflète localement dans l’augmentation constante des besoins en ressources de Food for Preston. De 2022 à 2023, l’organisation a constaté une augmentation de 15 % de la demande et s’attend à ce que ce chiffre continue d’augmenter à la rentrée scolaire.

Depuis près de 40 ans, Food for Preston soutient sa communauté par le biais de banques alimentaires réparties dans tout le comté et, au cours de la dernière décennie, de programmes axés sur les étudiants qui ciblent l’insécurité alimentaire des jeunes.

La Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health décrit les conséquences de l’insécurité alimentaire chez les adolescents comme des problèmes de comportement, une baisse des résultats scolaires, des problèmes cognitifs et d’autres problèmes de santé. Pour lutter contre ces difficultés, le programme de sacs à dos Food for Preston collabore avec les éducateurs du comté de Preston pour fournir plus de 450 sacs de nourriture par semaine aux élèves de la maternelle à la terminale dans les 10 écoles du comté de Preston.

« Je pense que les programmes d’alimentation, à l’école et en dehors de l’école, comme le programme Backpack, sont essentiels pour aider les enfants à traverser la semaine scolaire, à traverser la journée, à être en meilleure santé, à avoir une meilleure communication et, dans l’ensemble, à améliorer leur bien-être », a déclaré la directrice de Food for Preston, Tammy Laney.

Le programme Food for School Store de Preston offre des ressources supplémentaires en fournissant de petites collectes d’aliments d’urgence, d’articles d’hygiène et de vêtements dans certaines écoles du comté de Preston.

Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de la communauté : plus de 19 000 sacs à dos remplis chaque année sont un effort rendu possible grâce aux efforts des particuliers, des sponsors, des groupes locaux et des écoles avec lesquelles Food for Preston collabore.

Pour s’impliquer, les membres de la communauté peuvent faire du bénévolat ou faire des dons.

Laney a souligné que l’association à but non lucratif appréciait le soutien de toutes sortes. Les dons en argent financent l’achat d’articles de garde-manger. Les dons suggérés pour les programmes scolaires comprennent des barres de céréales, des soupes en conserve, des bretzels, des craquelins et des produits protéinés tels que du beurre de cacahuète ou des viandes en conserve.

Pour plus d’informations ou pour devenir bénévole, visitez FoodForPreston.orgPour en savoir plus sur l’utilisation des programmes destinés aux étudiants, les tuteurs peuvent contacter le conseiller de leur école.