KANSAS CITY, MO. — Sosland Publishing, société mère de VIANDE+Volaillea nommé Bruce Webster éditeur de Actualités du secteur alimentaireà compter du 19 octobre. Webster était auparavant éditeur associé de Actualités du secteur alimentaire et a joué un rôle déterminant dans le lancement de Actualités du secteur alimentaire en mars 2005.

Webster continuera de travailler en étroite collaboration avec l’équipe éditoriale de Sosland, garantissant la diffusion d’informations de haute qualité tout en aidant les annonceurs de la société à atteindre leurs objectifs et buts marketing stratégiques.

« Depuis 28 ans, Bruce a joué un rôle central dans le succès de Sosland Publishing », a déclaré Mike Gude, éditeur du groupe Actualités du secteur alimentaire, Actualités en meunerie et en pâtisserie et Pâtisserie et collation. « Sa riche expérience du secteur, associée à sa capacité aiguë à mettre en relation les fournisseurs, les prestataires de services et les fabricants, prouve qu’il est bien placé pour son nouveau rôle. Ces dernières années, Bruce a également partagé son énergie contagieuse pour encadrer les nouveaux membres de l’équipe commerciale de Sosland, influençant ainsi positivement l’avenir de l’entreprise.

En septembre 2022, Sosland Publishing a annoncé que Gude assumait le rôle d’éditeur du groupe pour Actualités du secteur alimentaire, Actualités en meunerie et en pâtisserie et Pâtisserie et collation. Il a continué à occuper ce rôle tout en restant concentré sur le maintien de relations de longue date avec les lecteurs, les annonceurs et les principales parties prenantes qui restent fidèles et investis dans les publications à base de céréales et dans l’industrie alimentaire plus large de Sosland.

« Bruce est très apprécié par tous ceux qui le connaissent », a déclaré Meyer Sosland, directeur des opérations chez Sosland Publishing. « Je suis convaincu que sa longévité et son engagement inébranlable envers nos annonceurs et nos affiliés du secteur nous serviront bien alors que nous continuons à créer la prochaine génération de produits et de services que les spécialistes du marketing attendent de Sosland Publishing et Actualités du secteur alimentaire. C’est une période passionnante pour notre entreprise.