Foo Fighters, Tina Turner, Jay-Z, plus

Ceci est une « annonce d’intérêt public »: Jay-Z sera intronisé au Rock & Roll Hall of Fame lors de sa première année éligible pour cet honneur.

Les artistes deviennent éligibles 25 ans après la sortie de leur premier album, EP ou single et Jay-Z a sorti son premier album, « Reasonable Doubt », en 1996.

La classe 2021 Rock Hall est un véritable who’s who des influenceurs modernes: Foo Fighters, The Go-Go’s, Todd Rundgren, Carole King et la reine du rock ‘n’ roll Tina Turner.

Foo Fighters, qui a sorti son premier album éponyme en 1995, et The Go-Go’s, dont le premier album était « Beauty and the Beat » en 1981, ont également fait leur entrée au Rock Hall lors de leur premier essai.

«Cette classe diversifiée de talentueux intronisés reflète l’engagement continu du Hall à honorer les artistes dont la musique a créé le son de la culture des jeunes», a déclaré John Sykes, président de la Rock and Roll Hall of Fame Foundation dans un communiqué.

Ce sera le deuxième voyage au Rock Hall pour trois des intronisés de cette année. Le chanteur de Foo Fighter, Dave Grohl, a obtenu sa première intronisation au Rock Hall avec Nirvana en 2014. Turner a été accueilli dans le Hall en 1991 en tant que membre de Ike et Tina Turner, et King a occupé une place avec l’auteur-compositeur Gerry Goffin depuis 1990. Cette fois autour de Turner et King sera honoré pour leur carrière solo.

King a ouvert la voie à certains des artistes les plus populaires d’aujourd’hui, dont Taylor Swift. Aux American Music Awards 2019, Swift a déclaré que «Tapestry» de King, qui a eu 50 ans cette année, lui a montré «que les artistes pouvaient transcender tant de phases et de changements dans la vie des gens».

Turner, avec ses paillettes emblématiques, ses cheveux volumineux et son grognement de gorge, est devenue une icône du rock improbable à 44 ans lorsqu’elle a sorti « Private Dancer », sa percée solo de 1984 qui présentait les succès « What’s Love Got to Do With It » et « I Can » t Supportez la pluie. »

La troisième fois, c’est le charme de Rundgren, nominé depuis 2019.

Également en 2021, LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads recevront des prix d’excellence musicale; Clarence Avant le prix Ahmet Ertegun; et Kraftwerk, Gil Scott Heron et Charley Patton obtiennent des prix d’influence précoce.

Le scrutin de 16 nominés de cette année a été le plus féminin des plus de 30 ans d’histoire de l’organisation. Sept femmes étaient en lice pour l’intronisation, dont Mary J. Blige, Chaka Khan, Kate Bush et Dionne Warwick. Iron Maiden, Fela Kuti, Rage Against the Machine, LL Cool J, Devo et The New York Dolls ont complété les nominés.

Les intronisations de cette année auront lieu le 30 octobre, un contraste avec les cérémonies passées qui ont traditionnellement eu lieu au printemps ou au début de l’été. Ils sont prévus pour Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, qui offre plus d’espace et de flexibilité et donne la priorité à la santé et à la sécurité, selon un communiqué. La cérémonie sera diffusée sur HBO et diffusée sur HBO Max à une date ultérieure.

Contribution: Charles Trepany, David Oliver et Patrick Ryan