Foo Fighters et Dave Chapelle rouvrent le Madison Square Garden après COVID

Les rêves de rock’n’roll se sont réalisés hier soir.

Plus précisément, les rêves de Dave Grohl, leader des Foo Fighters, qui a rouvert le Madison Square Garden de New York à des concerts à pleine capacité avec un spectacle à guichets fermés le dimanche 20 juin.

« Je suis monté sur scène ce soir et c’était exactement comme je l’avais rêvé », a déclaré Grohl au milieu de la chanson « Best of You ». « Merci à tous d’avoir réalisé mon rêve ce soir. »

Le rugissement de la foule suggéra que ce n’était pas le seul rêve de Grohl. Les Foo Fighters ont livré près de trois heures de musique rock à la guitare encadrée par des rythmes tonitruants et une énergie indomptable. Grohl, avec des cris, des jappements et des grognements, plus un choc volant de cheveux noirs, est un survivant du rock ‘n roll alimenté par l’énergie primitive d’un gros rythme et d’une guitare déformée. C’est l’ancien batteur de Nirvana qui a formé les Foo Fighters il y a 26 ans.

Il a aussi le sens de l’humour.

« Putain, j’ai raté l’attention », a plaisanté Grohl à un moment donné.

Il y avait aussi quelques chansons hors champ gauche dimanche. Champ gauche profond. Le comédien Dave Chappelle a rejoint le groupe pour chanter le tube de Radiohead « Creep ». Il l’a déjà fait en public mais jamais avec les Foo Fighters.

Chappelle a chanté avec juste ce qu’il fallait d’ironie comique et s’est terminé par une chute de micro, une flexion et un salut.

Les Foo Fighters ont aussi une histoire avec les Bee Gees. Le batteur Taylor Hawkins a une photo de Barry Gibb sur sa grosse caisse et l’album hommage du groupe aux Bee Gees, « Hail Satin », doit sortir le 17 juillet. Grohl a chanté « You Should Be Dancing » des Bee Gees pendant le rappel.

La foule a bien dansé. Le spectacle était le premier en plus de 15 mois sans masques, distanciation sociale ou limites de capacité au Jardin. Les participants devaient produire une preuve de vaccination contre le COVID-19.

« J’espère que (tout le monde) respecte les protocoles et les mesures de sécurité appropriés, mais si tout le monde est vacciné et que tout le monde a son carnet de vaccination à montrer, croisons les doigts, nous devrions tous pouvoir faire du rock ‘n’ roll. » a déclaré Austin Glasser de Brooklyn, qui a assisté au spectacle avec sa femme Danielle Glasser.

Ils ont laissé leur enfant de 2 mois à la maison avec ses grands-parents pour la première fois. Elle s’appelle « Auroa », d’après la chanson des Foo Fighters. Elle a été jouée dimanche.

Une poignée de manifestants anti-vaccins se trouvaient à l’extérieur de l’arène avant le spectacle. Ils ont pris ombrage de devoir se faire vacciner pour voir le spectacle. Certains portaient des costumes et des pancartes, comme « Kurt Cobain is Rock ‘n’ Rollin’ Over », une référence à l’ancien membre du groupe de Grohl décédé en 1994, ou « MSG & Foo Fighters Complicit in Crimes Against Humanity ».

Sur scène, Grohl a dédié la chanson « My Hero » à ceux qui ont travaillé pour nous amener à ce point.

« Je ne pense pas que nous serions ici ce soir s’il n’y avait pas eu beaucoup de gens qui nous ont aidés à aller aussi loin », a déclaré Grohl. « Ne pas citer de noms, mais nous pouvons chanter cette chanson. »

Et il y avait une mise en garde.

« Si nous pouvons (jurer) garder notre (jurer) ensemble, nous pouvons le faire plus souvent », a déclaré Grohl. « Alors gardons notre (juron) ensemble, s’il vous plaît! »

Setlist des Foo Fighters

« Des moments comme ceux-ci »

« Le prétendant »

« Apprendre à voler »

« Aucun de mes fils »

« Le ciel est un quartier »

« Honte honte »

« Corde »

« Cours »

« Mon héros »

« Ces jours »

« Médecine à minuit »

« Marche »

« Quelqu’un à aimer »

« Clé anglaise »

« Arlandrie »

« Éclater »

« Creep » (avec Dave Chappelle)

« Toute ma vie »

« Aurore »

« Ceci est un appel »

« Le meilleur de toi-même »

« Faire un feu »

« Tu devrais être en train de danser »

« Toujours »

