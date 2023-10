Fontaine à eau installée à Spring Lake à Streator – Shaw Local

Les randonneurs du parc naturel de Spring Lake à Streator pourront désormais remplir leurs bouteilles d’eau sur place et offrir à boire à leurs animaux de compagnie également.

Une fontaine à eau à deux niveaux et une station pour animaux de compagnie ont été installées par le département des travaux publics de Streator grâce à une subvention environnementale de l’eau américaine de l’Illinois de 2023 qui a été accordée à la ville de Streator. Live Well Streator et Streator Tourism ont également collaboré à cet effort.

La fontaine à eau à deux niveaux est la cinquième installée dans les parcs Streator grâce aux subventions de l’Illinois American Water. D’autres fontaines à eau sont situées à Central Park, City Park et deux à Marilla Park.

La Chambre de commerce de Streator a célébré l’installation vendredi avec une cérémonie d’inauguration.

En 2022, la ville a installé une nouvelle conduite d’eau dans la région de Spring Lake. Le parc de 37 acres avec ses 10 sentiers ne disposait pas d’une source physique d’eau douce et salubre pour les visiteurs jusqu’à la récente installation.

Le parc naturel de Spring Lake est situé au 1389 E. 1569th Road.