Fonseca quittera la Roma en fin de saison

Paulo Fonseca a été nommé en 2019. Photo de Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

La Roma a annoncé que l’entraîneur Paulo Fonseca quitterait le club à la fin de la saison.

La nouvelle arrive deux jours avant la demi-finale retour de la Ligue Europa de la Roma contre Manchester United, un match dans lequel ils traînent 6-2 au total.

Des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que l’ancien entraîneur de Naples, de la Juventus et de Chelsea, Maurizio Sarri, devrait prendre le relais, avec un accord « conclu à 80% » avec un accord verbal sur un contrat de deux ans déjà en place.

Des sources ont ajouté que Fonseca s’était affronté avec plusieurs joueurs seniors de la Roma – y compris Edin Dzeko, qui a été exclu de l’équipe de la journée pendant des périodes plus tôt dans la saison.

« Au nom de tout le monde à l’AS Roma, nous tenons à remercier Paulo Fonseca pour le travail acharné et le leadership dont il a fait preuve au cours de ces deux années », a déclaré le président rom Dan Friedkin dit dans un communiqué.

« Paulo a mené l’équipe à travers plusieurs défis, y compris la pandémie COVID et un changement de propriétaire, et il l’a fait avec générosité, équité et grand caractère. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses efforts futurs et nous sommes convaincus qu’il représentera fantastique de la valeur ajoutée partout où il va. «

La Roma est septième de la Serie A, 14 points en dehors des qualifications de la Ligue des champions et neuf points derrière ses rivaux la Lazio.

Ils n’ont réussi à enregistrer une victoire contre aucune des huit meilleures équipes et ont obtenu deux résultats attribués comme des victoires 3-0 à leur opposition en raison d’erreurs d’administration.

Le poste de manager de la Roma fait partie des postes les plus sollicités en Italie, avec des fans exigeant le succès alors qu’ils n’ont remporté le titre de Serie A que trois fois dans leur histoire – le plus récent en 2001. Leur dernier grand trophée remonte à 2008.

Fonseca est arrivé à la Roma en 2019 après une impressionnante période de trois ans au Shakhtar Donetsk où il a remporté le titre de champion chaque saison où il y était. Son temps dans la capitale italienne a cependant été largement décevant, avec une cinquième place lors de sa première campagne.