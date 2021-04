Jeudi, l’AS Roma se rendra à Old Trafford pour affronter Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer en demi-finale de la Ligue Europa. Gabriele Marcotti d’ESPN a rattrapé Giallorossi Le manager Paulo Fonseca, qui a partagé ses réflexions sur la tâche à venir, la campagne de la Roma et un changement tactique fondamental qu’il a vu dans le match européen.

ESPN: C’est le plus grand match européen de la Roma depuis la demi-finale de la Ligue des champions contre Liverpool il y a trois ans. Et, je suppose, pour vous en tant qu’entraîneur, bien que vous ayez joué en Ligue des champions et battu Manchester City, c’est le plus grand match européen de votre carrière d’entraîneur?

Fonseca: Oui bien sûr. Et nous sommes ravis! C’est une grande opportunité pour le club avant tout, mais aussi pour la ville et pour les joueurs. Tout le monde n’a pas la chance d’affronter Man United en demi-finale européenne.

ESPN: Cela me frappe que vous ayez eu tant à faire au cours des neuf derniers mois. En plus de lutter contre la pandémie de coronavirus, comme tout le monde, vous avez eu de nouveaux propriétaires prendre le relais et vous êtes resté sans directeur sportif jusqu’en janvier; jusqu’à la fin du mercato en septembre dernier, il semblait qu’Edin Dzeko, votre capitaine à l’époque et avant-centre, partait; il est resté, puis il y a eu des problèmes avec lui et il a été démis de ses fonctions de capitaine. Votre équipe a été punie deux fois pour des erreurs bureaucratiques, d’abord lorsque Amadou Diawara a été incorrectement inscrit, puis lorsque vous avez mal fait six remplacements dans la Coppa Italia. Vous avez sans doute perdu votre meilleur joueur, Nicolo Zaniolo, avant même le début de la saison et il n’a pas joué une minute; vous avez également dû faire face à tant d’autres blessures d’hommes clés, de Chris Smalling à Pedro en passant par Henrikh Mkhitaryan. Avez-vous déjà fait face à un défi comme celui-ci?

Fonseca: Cela a été une nouvelle expérience pour moi, et oui, c’était difficile de gérer toutes ces situations. Les blessures sont particulièrement difficiles à gérer, en particulier parce qu’elles sont survenues à des moments cruciaux – comme [the one suffered by] Mkhitaryan. Et, bien sûr, nous jouons tous les trois jours. J’ajouterais également que la Serie A est une ligue difficile et compétitive, où nous nous battons avec sept autres clubs pour une place dans le top quatre … et nous étions dans le top quatre jusqu’aux dernières blessures en mars, et nous abandonné. Donc, ce trophée, pour nous, est si important.

ESPN: Parlons de Man United. Je vois une équipe qui a des attaquants très rapides et talentueux, mais qui a peut-être eu un peu de mal quand les adversaires se sont assis plus profondément, cherchant principalement à se défendre et à les frapper en contre-attaque. Mais tu ne joues pas de cette façon, n’est-ce pas?

Fonseca: Non, je n’aime pas jouer en profondeur et attendre la contre-attaque. Parfois, cela peut arriver par moments avec mon équipe, comme contre l’Ajax lors du match retour des quarts de finale, mais ce n’est pas mon style de jeu. Mais vous avez raison, ils ont tellement de joueurs offensifs puissants comme Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood … Daniel James, qui est très rapide. Ce sont des joueurs incroyables qui peuvent décider du résultat d’un match dans une situation, en une seconde. Nous devons donc être préparés, mais, je dois l’avouer, nous ne pouvons pas y aller simplement pour défendre. Nous devons avoir le ballon, nous devons avoir l’initiative, nous devons avoir le courage d’aller jouer contre Manchester United.

La clé est de ne pas les laisser nous attaquer avec rapidité et de se défendre loin de notre box.

ESPN: Vous aimez garder une ligne plus haute et garder le ballon et défendre haut sur le terrain, mais cela vous a aussi coûté cher dans les jeux et vous avez souvent blâmé des erreurs individuelles …

Fonseca: je pense [when we’ve had problems] souvent, ce n’est pas parce que d’autres équipes ont créé des situations contre nous. C’est parce que nous avons fait des erreurs, perdant des balles dans la première phase de jeu. Et je pense que nous avons payé plus cher que d’habitude pour ces erreurs, et cela a été notre plus gros problème. Car oui, ce type de jeu auquel nous jouons peut être risqué, mais sur le long terme je pense que c’est un succès.

ESPN: Bruno Fernandes est l’un des acteurs clés de United. Avez-vous été surpris qu’il n’ait vraiment reçu beaucoup d’attention que lorsqu’il est passé au Sporting? Normalement, des talents comme le sien sont repérés plus tôt dans une carrière.

Paulo Fonseca mène la Roma en demi-finale de la Ligue Europa contre Manchester United. Andrea Staccioli / LightRocket via Getty Images

Fonseca: Bruno est incroyable, pour ce qu’il a fait au Sporting et pour ce qu’il fait chez United. Il est arrivé un peu en retard, mais il a beaucoup appris avant le Sporting, se développant en Italie (à Novara, Sampdoria et Udinese).

Ce que je trouve remarquable, c’est sa personnalité. Il a beaucoup de qualité, mais il est aussi un leader, un combattant et donc, tellement intelligent. Je ne suis pas surpris qu’à partir du moment où il est arrivé à United, il est devenu un leader de cette équipe.

ESPN: Pourtant, cela me semble étrange qu’avec tout l’argent et les ressources que les gens consacrent au dépistage, un gars comme Bruno n’ait été signé par une grande équipe que juste avant son 23e anniversaire. Il a été suggéré qu’il avait peut-être besoin d’équipes plus petites pour se développer correctement, car il n’aurait pas eu d’espace dans un grand camp.

Fonseca: Je dois avouer que ce n’est pas facile de donner des opportunités aux jeunes joueurs quand on est dans une grande équipe avec de grandes attentes. Il y a beaucoup de pression; vous avez besoin d’un jeune joueur avec le bon caractère et la bonne personnalité. Nous avons cela avec [Nicolo] Zaniolo (qui est devenu un habitué de la première équipe de l’AS Roma à 20 ans), par exemple. Il est si courageux, si volontaire. C’est pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de très jeunes joueurs jouer régulièrement pour de grandes équipes. Mais cela dépend du caractère de l’individu. Quand je vois un gars avec du caractère et de la personnalité aller avec son talent, son âge ne m’importe pas.

ESPN: Au cours des derniers matchs de United, nous avons souvent vu Paul Pogba jouer large gauche dans un 4-2-3-1, plutôt qu’en tant que milieu de terrain traditionnel dans un deux ou un trois. C’est l’éternel débat entre les individus et les systèmes. Quelle est votre opinion?

Fonseca: Les deux sont importants, bien sûr, mais le système doit toujours respecter les qualités et les caractéristiques des joueurs. Si Pogba est dans ce rôle, il le jouera différemment que si un ailier traditionnel est dans ce rôle. La dynamique va changer, pour son équipe et pour l’adversaire. Si vous faites bien les choses, alors c’est un point positif. Je pense qu’en ce moment, le jeu devient de plus en plus stratégique, les managers font de subtils changements jeu après match pour essayer de gagner un avantage. Et c’est la bonne chose à faire. Vous devriez aborder chaque jeu un peu différemment; vous devriez essayer de créer des doutes dans l’esprit de l’autre gestionnaire.

ESPN: Dites-moi quelque chose qui vous a surpris tactiquement en Serie A, ou dans le football en général.

Fonseca: Eh bien, chaque match de Serie A est un grand défi tactique, car les managers essaient toujours de gagner un avantage. Une chose que nous avons vue, ce sont des équipes comme Atalanta, Vérone et Bologne, qui jouent d’homme à homme sur tout le terrain. Et ce n’est pas seulement en Italie. Marcelo Bielsa et Leeds United l’ont fait dimanche contre Manchester United, marquant homme-pour = homme et le faisant plus profondément qu’ils ne le font habituellement. C’était très difficile pour United dans ce match, et c’est difficile pour nous quand les équipes nous le font en Italie.

ESPN: Pensez-vous que cela pourrait être une tendance? Parce que depuis les années 1990, tout le monde dans le football a tendance à se défendre par zone.

Fonseca: Le football évolue avec le temps, bien sûr, mais c’est aussi cyclique, et je me demande si on revient un peu dans le passé. Vous voyez de nombreuses équipes passer à l’homme à l’homme, que ce soit pour l’ensemble du jeu ou dans certaines situations. Et c’est différent, parce que lorsque je jouais et que je me développais en tant qu’entraîneur, tout était question de zones de pression et de défense collective. Je ne suis pas fan d’homme à homme; ce n’est pas ma marque de football, mais ça donne des résultats. Et il faut savoir jouer contre elle, sinon contre certaines équipes, vous ne pourrez pas jouer votre jeu.

ESPN: Dernière question sur le sujet dont tout le monde parle depuis 10 jours: la Super League.

Fonseca: Quand j’ai vu les nouvelles, j’étais très inquiet au début, mais maintenant je suis très fier – fier de faire partie du football. Je pense que nous avons donné un grand exemple au monde, à la société. Le plus important, ce sont les supporters. Je comprends que les plus grands clubs veulent plus d’argent, mais ce sont aussi ceux qui dépensent le plus d’argent. Ce sont eux qui paient 100 millions d’euros pour les joueurs. Et cela crée un problème pour les petits clubs. C’est l’égoïsme de leur part.

Je remercie donc les supporters, les joueurs, les entraîneurs, tous ceux qui se sont opposés à cela. Si la Super League était arrivée, elle aurait pu tuer le vrai football. Et je pense à ce qui s’est passé en Angleterre, voir les supporters dans la rue, faire entendre leur voix, et c’était incroyable. Je suis tellement fier d’eux et je dois vous dire merci.