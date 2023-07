Fondu dans la nuit : les lucioles menacées par le changement climatique et la pollution lumineuse

Aaron Fairweather se souvient d’avoir vu pour la première fois des lucioles lorsqu’il était enfant, un essaim de scintillements scintillant à la surface d’un lac près de Saint John, au Nouveau-Brunswick, illuminant une nuit d’été.

Fairweather, qui utilise les pronoms eux/eux, pêchait à la mouche avec leur père à l’époque. Aujourd’hui, l’associé de recherche de l’Université de Guelph craint que des menaces telles que le changement climatique et la pollution lumineuse n’étouffent ces insectes luminescents, privant les générations futures de la « magie » qu’elles ont vécue dans leur enfance.

« C’est vraiment triste de voir qu’une de ces merveilles de l’enfance — ces insectes qui nous font dire : ‘Le monde n’est-il pas incroyable ? Ces organismes peuvent produire leur propre lumière et voir à quel point le monde naturel est beau », nous les perdons.

Alors que le nombre de lucioles est resté stable cet été par rapport à l’année dernière, le nombre total de ces insectes a diminué d’environ 35 % au cours des cinq dernières décennies, a déclaré Fairweather.

Il y a 173 espèces de lucioles en Amérique du Nord qui ont été identifiées par des scientifiques, et 29 se trouvent au Canada, a déclaré Candace Fallon, biologiste principale au sein du groupe de conservation américain Xerces Society, qui fait pression sur le gouvernement américain pour étendre le statut d’espèce en voie de disparition à lucioles.

Fallon est l’auteur principal d’une étude publiée en 2021 dans la revue PLOS One, suggérant que jusqu’à une espèce de luciole sur trois pourrait être menacée d’extinction et que certaines espèces pourraient disparaître avant même d’être découvertes.

Les femelles de lucioles sans ailes – et parfois les larves – sont connues sous le nom de vers luisants, tandis que les coléoptères volants – généralement des mâles – sont connus sous le nom de lucioles.

Parmi les 173 espèces connues de lucioles se trouve un type de ver luisant appelé le fantôme noir, trouvé en Colombie-Britannique. Il mesure entre cinq et sept millimètres, mais on ne sait pas grand-chose d’autre sur cette créature, a déclaré Fallon.

« (Les vers luisants) sont des animaux plus cryptiques », a-t-elle déclaré. « (Black ghost) manque de données. Nous ne savons rien de ses associations d’habitats à part qu’il a été trouvé dans une forêt le long d’une rivière.

Fairweather a déclaré que les populations d’insectes dans le monde sont en déclin et que les lucioles connaissent un sort similaire. Ce que les gens ne réalisent pas, ont-ils dit, ce sont les avantages que les lucioles ont pour les jardins et les cours d’eau. Les lucioles que les gens voient dans leur jardin d’été sont les adultes de l’espèce avec une durée de vie de quelques semaines ; les insectes passent jusqu’à deux ans sous terre sous forme de larves.

« Les larves (de luciole) sont des prédateurs assez féroces », a déclaré Fairweather. « Ils se nourrissent de vers, de limaces et d’escargots, et en particulier de larves de moustiques dans certains écosystèmes. »

Les larves sont des héros méconnus et invisibles des jardins et des voies navigables car elles maintiennent la propreté des écosystèmes, ont-ils déclaré. Cela inquiète donc les scientifiques lorsqu’une planète qui se réchauffe assèche la terre et brûle les forêts, ou lorsque l’activité humaine remplit les marécages pour créer des bâtiments – les maisons de ces minuscules animaux sont détruites.

Dans le village de Nanacamilpa, les lucioles aident à sauver les imposants pins et sapins à la périphérie de Mexico. Des milliers d’entre eux illuminent un spectacle magique au crépuscule dans les forêts anciennes des réserves telles que le parc Piedra Canteada, à environ 75 kilomètres à l’est de la capitale mexicaine.

Piedra Canteada, dans l’État de Tlaxcala, n’est pas un parc géré par le gouvernement, mais une coopérative rurale qui a réussi à sortir de la pauvreté et de la dépendance à l’exploitation forestière grâce aux lucioles. Pendant des années, les forces économiques, y compris les bas prix des produits agricoles, ont forcé des communautés rurales comme Piedra Canteada à abattre des arbres et à vendre les grumes.

Puis, en 2011, les membres de la communauté ont réalisé que les millions de lucioles qui apparaissent entre juin et août pourraient attirer les touristes des grandes villes où peu de gens les ont vus en nombre significatif. Les places de camp sont désormais épuisées des semaines à l’avance pour les familles qui viennent du monde entier.

« Les lucioles pourraient être une énorme source d’écotourisme », a déclaré Fairweather. « De mai à juin, au Canada, vous pouvez vous rendre dans la plupart des tourbières ou des champs et en voir des milliers. Je pense que c’est juste un modèle incroyable qui est inexploité.

La pollution lumineuse, a déclaré Fallon, est l’une des plus grandes menaces pour les populations de lucioles, d’autant plus que 75% de ces insectes sont actifs au crépuscule ou après la tombée de la nuit. Les lucioles utilisent leur lumière pour trouver un compagnon, dit-elle.

Les espèces de lucioles ont divers modèles de scintillement : certaines émettent des éclats rapides de lumière clignotante, d’autres ont un éclat de lumière et s’assombrissent ; les vers luisants femelles, quant à eux, émettent un doux miroitement tandis que le mâle se précipite pour trouver un compagnon, a-t-elle déclaré.

Mais cette parade nuptiale est interrompue par des lumières artificielles vives telles que celles des bâtiments, des porches ou même des véhicules qui passent, qui peuvent étouffer les signaux que ces insectes utilisent pour communiquer et se trouver, affectant finalement la reproduction de l’espèce, a déclaré Fallon.

À Muskoka, en Ontario, Fairweather a déclaré que le gouvernement local avait demandé cette année aux résidents d’éteindre les lumières du porche lorsqu’elles ne sont pas utilisées, pour aider les lucioles.

Il y a un manque douloureux de données de base sur les lucioles, a déclaré Fallon.

«Ils sont tellement connus, il y a tellement de nostalgie autour d’eux. … Mais ils sont en quelque sorte différents », a-t-elle déclaré.

« Les gens les considèrent comme ces créatures magiques qui illuminent la nuit. Mais ne faites pas le lien avec le fait qu’ils font partie de notre biodiversité.

Fairweather a déclaré que le financement de la recherche sur les lucioles était difficile à obtenir en raison d’une « absence de réflexion ».

« C’est ‘oh, c’est juste un incontournable de mon enfance. Il sera toujours là », ont-ils déclaré.

« Qui sait? Peut-être que dans 20 à 50 ans, nous ne pourrons plus montrer d’exemples de lucioles. Nous avons ces histoires, mais où sont ces organismes maintenant ? Ou sont-ils un mythe ?

Hina Alam, La Presse canadienne

