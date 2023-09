Fonds du marché monétaire et comptes d’épargne à haut rendement : 4 différences clés

En effet, les fonds du marché monétaire et les comptes d’épargne à haut rendement sont stables et permettent un accès facile – deux caractéristiques essentielles lorsque vous épargnez de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et dont vous pourriez avoir besoin à la rigueur, a déclaré Elliott, membre du Conseil consultatif de CNBC. .

Le but de chacun est similaire. Ils servent généralement de référentiels pour les fonds d’urgence ou les économies réservées à court terme, peut-être pour acheter une voiture, une maison ou des vacances, a déclaré Kamila Elliott, planificatrice financière certifiée et PDG de Collective Wealth Partners, basée à Atlanta.

De plus, leurs rendements sont souvent supérieurs à ceux d’un compte d’épargne bancaire traditionnel. Ils ont fortement augmenté au cours de la dernière année et demie, la Réserve fédérale ayant augmenté son taux d’intérêt de référence pour maîtriser l’inflation. Beaucoup paient des rendements supérieurs à 4 % et 5 % après des années passées au plus bas.

En comparaison, les comptes d’épargne traditionnels ne payaient en moyenne qu’un dérisoire 0,54% au 28 août. selon au taux d’escompte.

Et les consommateurs ne doivent pas nécessairement faire un choix entre l’un ou l’autre.

« Beaucoup d’investisseurs possèdent les deux », a déclaré McBride.

Voici quelques différences clés.