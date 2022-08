Fonds disponibles pour ceux qui en ont besoin pour aider à payer les factures d’énergie – Shaw Local

Le programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu (LIHEAP) dans les comtés de Kendall et Grundy, administré par le département de la santé du comté de Kendall, dispose de fonds pour aider les ménages éligibles au revenu avec leurs factures de gaz naturel, de propane, d’électricité et de fournaise.

LIHEAP offre une prestation unique aux propriétaires et aux locataires éligibles au revenu pour les aider à payer leurs factures d’énergie et à reconnecter le service énergétique. LIHEAP commence le 1er septembre; les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu’au 31 mai 2023. Les ménages doivent être à ou en dessous de 200% du seuil de pauvreté fédéral pour recevoir une prestation de LIHEAP. Les clients du propane sont encouragés à faire une demande en septembre pour profiter davantage des prix plus bas du propane.

Une aide pour les coûts d’eau et d’égout est également disponible cette année dans le cadre du programme d’aide à l’eau pour les ménages à faible revenu.

Les candidatures seront prises au département de la santé du comté de Kendall, 811 W. John St. à Yorkville, et au bureau de Grundy au 1802 N. Division St. à Morris.

Pour plus d’informations sur les directives de revenu, les documents requis et pour prendre rendez-vous, appelez le 630-553-9100 dans le comté de Kendall ou le 815-941-3262 dans le comté de Grundy.