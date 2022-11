Fonds de compensation climatique approuvé à la COP27

Les négociateurs ont approuvé dimanche matin un accord historique qui créerait un fonds pour indemniser les pays pauvres victimes de conditions météorologiques extrêmes aggravées par la pollution par le carbone des pays riches, mais un accord global plus large était toujours en suspens en raison d’une lutte pour les efforts de réduction des émissions.

Les pourparlers sur l’accord global ont été suspendus pendant que les délégués ont eu le temps de lire sur quoi ils allaient voter en plus du fonds d’indemnisation qu’ils ont approuvé sous leurs propres applaudissements.

La décision établit un fonds pour ce que les négociateurs appellent les pertes et dommages. C’est une grande victoire pour les pays les plus pauvres, qui réclament depuis longtemps de l’argent – ​​parfois considéré comme des réparations – car ils sont souvent victimes de catastrophes climatiques bien qu’ils aient peu contribué à la pollution qui réchauffe le globe.

“C’est ainsi que notre voyage vieux de 30 ans a finalement, nous l’espérons, abouti aujourd’hui”, a déclaré la ministre pakistanaise du Climat, Sherry Rehman, qui a souvent pris la tête des pays les plus pauvres du monde. Un tiers de son pays a été submergé cet été par une inondation dévastatrice, et elle et d’autres responsables ont utilisé la devise : “Ce qui s’est passé au Pakistan ne restera pas au Pakistan”.

La ministre de l’Environnement des Maldives, Aminath Shauna, a déclaré samedi à l’Associated Press que “cela signifie que pour des pays comme le nôtre, nous aurons la mosaïque de solutions que nous préconisons”.

Des jeunes militants brandissent des pancartes encourageant les dirigeants mondiaux à maintenir des politiques qui limitent le réchauffement à 1,5 °C depuis l’époque préindustrielle et à fournir des réparations pour les pertes et dommages, lors du Sommet des Nations Unies sur le climat COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, samedi. (Nariman El-Mofty/Associated Press)

C’est le reflet de ce qui peut être fait lorsque les nations les plus pauvres restent unifiées, a déclaré Alex Scott, expert en diplomatie climatique au groupe de réflexion E3G.

“Je pense que c’est énorme que les gouvernements se réunissent pour travailler au moins sur la première étape de … comment traiter le problème des pertes et dommages”, a déclaré Scott. Mais comme toutes les financières du climat, c’est une chose de créer un fonds, c’en est une autre de faire entrer et sortir de l’argent, a-t-elle déclaré.

Le monde développé n’a toujours pas tenu sa promesse de 2009 de dépenser 100 milliards de dollars par an dans d’autres aides climatiques – conçues pour aider les pays pauvres à développer l’énergie verte et à s’adapter au réchauffement futur.

L’accord “offre l’espoir aux personnes vulnérables qu’elles obtiendront de l’aide pour se remettre des catastrophes climatiques et reconstruire leur vie”, a déclaré Harjeet Singh, responsable de la stratégie politique mondiale au Climate Action Network International.