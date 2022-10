Fonds de 2,4 M$ pour aider les parents/élèves du centre de l’Okanagan à payer les frais scolaires – Kelowna Capital News

Les écoles publiques du centre de l’Okanagan superviseront un fonds de 2,4 millions de dollars mis en place pour aider les parents à payer les frais de scolarité.

L’argent est la part du district scolaire du fonds ponctuel de 60 millions de dollars annoncé par la ministre de l’Éducation Jennifer Whiteside en août pour aider à étendre les programmes de repas scolaires, fournir des fournitures scolaires de base, couvrir tous les frais liés à l’éducation et fournir des vêtements/chaussures nécessaires pour sports scolaires et autres activités.

Whiteside a donné aux districts scolaires les moyens de travailler avec les conseils consultatifs de parents, les groupes communautaires et les Premières nations locales pour répondre aux priorités des élèves.

«Nous voulons soutenir les étudiants et les familles et soulager certaines des pressions financières des familles de toute la Colombie-Britannique qui en ont besoin en ce moment», a déclaré Whiteside lors de l’annonce l’été dernier.

Abordant la manière dont l’argent serait alloué lors de la réunion du conseil scolaire du 28 septembre, le surintendant / PDG du district scolaire, Kevin Kaardal, a déclaré que le personnel élaborait un processus permettant aux parents qui en avaient besoin d’accéder à une aide financière.

Kaardal a déclaré que bien que ce processus soit rapidement développé, sa suggestion à ce stade est que les directeurs d’école seront le point de contact initial pour accéder à l’aide financière.

Une analyse de fonds présentée au conseil d’administration a décrit un aperçu potentiel de la façon dont les 2,4 millions de dollars pourraient être alloués : 474 000 $ pour étendre les programmes de petit-déjeuner, de sacs bruns et de sacs à dos ; 600 000 $ pour une famille d’écoles ; 587 739 $ pour les frais d’études sur le terrain; 10 000 $ pour le soutien à l’éducation autochtone; 75 000 $ pour le soutien aux nouveaux réfugiés; 100 000 $ pour les frais d’évaluation psychologique privée; 162 330 $ pour les frais d’activités scolaires; 197 640 $ pour les fournitures scolaires et les frais culturels; et 100 000 $ gardés en réserve pour d’autres besoins.

Il a déclaré que le ministère n’avait donné aucune indication que les fonds non dépensés seraient reportés à l’année scolaire 2023-2024 du district scolaire, ce qui signifie qu’ils doivent être entièrement dépensés au 30 juin 2023.

Il a noté que les frais de transport scolaire ne seront pas éligibles à une aide financière, une stipulation dictée par le ministère.

L’ancien gouvernement libéral a supprimé le transport scolaire en tant qu’allocation de financement provinciale pour les districts scolaires, ce que le gouvernement néo-démocrate suivant a confirmé.

Cela signifie que les districts scolaires tels que Central Okanagan qui ont choisi de maintenir un service d’autobus scolaires le font à partir de fonds de fonctionnement généraux autrement destinés aux programmes scolaires.

Il a déclaré que le coût d’un laissez-passer d’autobus de BC Transit pour les étudiants pourrait être admissible à un financement, bien que la conseillère scolaire Amy Geistlinger, réélue par acclamation pour représenter Lake Country, ait noté que le transport en commun a mis en place des initiatives pour ceux qui ne peuvent pas se permettre un laissez-passer de transport en commun. frais.

La conseillère Norah Bowman, qui ne cherche pas à être réélue, a noté que le personnel de l’école est invité à administrer le programme, ce qui comprend la distribution des fonds et le rapport au ministère sur la façon dont les élèves ont accédé au financement, étant chargé d’une autre tâche lorsque les ressources sont déjà étirés.

“Le ministère n’a aucun moyen de déterminer quels étudiants et familles sont confrontés à des difficultés financières et donc qui devrait recevoir le soutien”, indique un rapport du ministère.

«Ce fonds offre un moyen d’atteindre diverses populations ayant besoin d’un soutien financier avec le coût du retour à l’école qui pourrait autrement être manqué. Cela permet une approche plus ciblée pour atteindre les élèves qui en ont le plus besoin.

