Fondation scientifique Dr. Beski / Architectes ZAV

+ 31

Le Dr Gholamali Beski (1931 – 2019) était un médecin et écologiste iranien connu comme le « père de la nature ». La Fondation scientifique Dr. Beski est une plateforme éducative située à Gonbad-e Kavus, une ville isolée située près de la frontière nord-est de l’Iran avec le Turkménistan. « La ville a besoin d’espaces publics et culturels polyvalents pour soutenir le développement de sa vie urbaine actuelle et future », explique ZAV Architects. Pour répondre à ce besoin, la Fondation scientifique Dr. Beski propose des espaces adaptables prenant en charge diverses fonctions.

Diagramme du tissu urbain

L’objectif initial de la Fondation était de renforcer le profil scientifique de Gonbad-e Kavus en fournissant des ateliers, des laboratoires et une petite salle de conférence pour les étudiants et les chercheurs. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées au départ quant à la viabilité du projet dans une ville isolée dépourvue d’espaces urbains et à l’environnement politique restrictif de l’Iran. On s’est demandé si le projet attirerait et retiendrait les étudiants et les chercheurs. Le client et l’équipe d’architectes ont estimé qu’une « approche plus interdisciplinaire et culturellement plus dynamique » était nécessaire, en mettant l’accent sur le renforcement de la communauté locale.

Plan du premier étage

La Fondation scientifique Dr. Beski est un bâtiment polyvalent, conçu avec des étages ouverts qui répondront aux besoins de diverses activités avec un minimum de modifications, y compris des ateliers éducatifs, des rassemblements professionnels, des conférences, des expositions et du coworking : la nature flexible du bâtiment garantit qu’il restera pertinent pour sa communauté d’utilisateurs.

Cette flexibilité s’étend à la construction de la Fondation et favorise une approche d’économie circulaire similaire à l’ingéniosité iranienne traditionnelle. ZAV Architects appelle cela « l’économie circulaire de la « grand-mère » », expliquant : « Ce modèle améliore l’économie sociale locale en transformant des ressources simples et disponibles en espaces de valeur. » L’approche de grand-mère accorde de l’importance à la praticité et à l’efficacité des ressources, en les considérant d’une manière esthétiquement agréable.

« Le projet s’appuie sur les matériaux disponibles, l’artisanat local, les caractéristiques du site et les environs comme ressources pour une conception ultime », explique ZAV. « Les bâtiments de Gonbad utilisent généralement une ossature en béton et un remplissage en blocs d’argile et présentent généralement des façades latérales brutes avec des finitions en ciment brut. Ce bâtiment reflète intentionnellement les façades de la ville, démontrant que même les ressources inachevées peuvent inspirer des conceptions non conventionnelles. »

Élévation Est

« Le projet adopte une « tectonique honnête » et une « esthétique imparfaite ». « Cela élimine les finitions intérieures, ce qui entraîne une consommation réduite de ressources, un minimum de déchets, une structure de bâtiment plus légère et des coûts de construction inférieurs. » De plus, des matériaux tels que des plaques de plâtre et des profilés en acier peuvent être retirés, remplacés et réutilisés pendant la durée de vie de la fondation. L’énergie renouvelable est générée par des panneaux photovoltaïques sur le toit et le bâtiment utilise la ventilation naturelle.

Section B

La Fondation scientifique Dr. Beski est construite sur un terrain triangulaire. La disposition physique du site a contribué à déterminer la conception triangulaire en gradins du bâtiment. Construite pour s’aligner sur le tissu urbain environnant, le volume de la Fondation se réduit progressivement de cinq à deux niveaux. Une cour au rez-de-chaussée communique avec la rue via un espace couvert semi-ouvert ; les terrasses du bâtiment prolongent la quantité d’espace vert, ouvrant le bâtiment sur la ville à différents niveaux.