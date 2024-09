Fondation Saloua Raouda Choucair / Atelier Karim Bekdache

© Ieva Saudargaitė Douaihi

© Ieva Saudargaitė Douaihi

Description textuelle fournie par les architectes. Située à Ras-El-Matn, au Liban, la Fondation Saloua Raouda Choucair, du nom de l’artiste pionnière de la scène artistique abstraite du Moyen-Orient du XXe siècle, sert d’espace hybride de stockage et d’exposition pour les œuvres de renommée mondiale de Choucair.

© Ieva Saudargaitė Douaihi

En descendant vers les fondations, une clôture en béton de 200 mètres de long marque l’approche des portes. Hommage aux sculptures empilables de l’artiste, la clôture est composée d’une série de modules en béton coulé assemblés pour former un périmètre qui guide les visiteurs vers l’entrée.

© Ieva Saudargaitė Douaihi

Plan de masse

© Ieva Saudargaitė Douaihi

En franchissant le portail, par un escalier en béton dallé, on accède à l’entrée de la fondation, gardée par une monumentale porte en acier noir. Une signalétique gravée dans le plâtre du bâtiment conduit le visiteur dans le hall principal. Le visiteur est accueilli dès son arrivée par une scénographie, installée sous un plafond en béton de cinq mètres de haut, présentant plus de cinq cents œuvres parmi lesquelles des peintures, des sculptures, des tapisseries et des pièces de mobilier, mettant en valeur toutes les facettes du travail de Choucair. Des éléments de rangement conçus sur mesure participent à la scénographie, accueillant et mettant en valeur les œuvres.

© Ieva Saudargaitė Douaihi

Un ensemble de bras s’articule vers l’extérieur à partir de la pièce principale, se faufilant entre les pins centenaires de la parcelle. Au bout de chaque bras, une façade vitrée du sol au plafond encadre les vues sur le paysage naturel environnant, reliant davantage la fondation à son environnement. Deux fenêtres étroites semblables à des meurtrières sont placées pour mettre en valeur respectivement une grande sculpture dans la pinède à l’arrière du bâtiment, et une autre sculpture sur un balcon en porte-à-faux de la façade principale, donnant sur les parties inférieures de la parcelle et la vallée environnante.

© Ieva Saudargaitė Douaihi

La façade du bâtiment est revêtue d’un enduit à base de ciment blanc bouchardé, appliqué à la main, tandis que les encadrements de fenêtres conservent une finition en béton brut.

© Ieva Saudargaitė Douaihi

© Ieva Saudargaitė Douaihi

Le projet s’intègre parfaitement dans le paysage et minimise l’impact sur les éléments géologiques et naturels existants. Le bâtiment repose sur des colonnes de béton pour éviter de lourds travaux d’excavation, ce qui permet de conserver les rochers et les arbustes de chênes préservés visibles sous la structure. Le fait de surélever le bâtiment contribue également à le protéger de l’humidité.

© Ieva Saudargaitė Douaihi

Élévation

Comme la toiture est la première partie visible des fondations en circulant sur la route, il a été décidé de la recouvrir de verdure pour l’intégrer au paysage.

© Ieva Saudargaitė Douaihi

Alors que les œuvres les plus petites de Choucair sont stockées et exposées à l’intérieur du bâtiment, les pièces les plus monumentales sont exposées dans tout le paysage environnant, reliées entre elles par un chemin spécialement construit partant du bâtiment principal.