Fondation Norman Foster Renaissance de la place de la liberté de Kharkiv

Participez dès maintenant au concours d’architecture de renaissance de la place de la liberté de Kharkiv de la Fondation Norman Foster ! 10 000 € de prix en argent ! Date limite d’inscription : 5 novembre 2024

La ville de Kharkiv est la deuxième plus grande ville d’Ukraine et a été considérablement touchée par le conflit en cours en raison de sa proximité avec la frontière avec la Russie. Lors de la première conversation entre le maire de Kharkiv et Norman Foster lors du deuxième Forum des maires des Nations Unies, le maire a souligné l’importance de créer un nouveau point de repère pour la ville. Ce concours d’idées vise à inspirer des experts locaux et internationaux à proposer des solutions de conception pour un bâtiment emblématique de Kharkiv – le bâtiment de l’administration régionale – ainsi que pour le domaine public de la Place de la Liberté adjacente. Les propositions devraient offrir une intervention holistique qui envisage un avenir prospère tout en renforçant l’importance historique et l’identité de Kharkiv. Ce concours fait partie du projet plus vaste du concept Masterplan de Kharkiv : une initiative locale et internationale du conseil municipal de Kharkiv, de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) dans le cadre de l’initiative UN4UkrainianCities, de la Fondation Norman Foster et d’Arup, entre autres.

La Place de la Liberté, la deuxième plus grande place d’Europe, sert depuis longtemps de lieu central pour les rassemblements publics et les événements culturels à Kharkiv. Ce vaste espace se distingue par son immensité et sa capacité à accueillir de grands rassemblements publics, suivant les principes de l’urbanisme soviétique. Cependant, malgré son importance historique, la conception et l’échelle actuelles de la place ont entraîné un manque d’interaction centrée sur l’humain, la rendant sous-utilisée dans la vie quotidienne de la ville. Le défi consiste désormais à transformer cet espace grandiose mais impersonnel en un centre d’activité dynamique qui résonne véritablement auprès des habitants de Kharkiv.

Adjacent à la Place de la Liberté se trouve le bâtiment de l’administration régionale. L’aspect actuel a été construit à l’époque soviétique comme un point de repère suivant l’architecture de cette époque. Il s’agit d’un témoignage du passé riche de Kharkiv. Autrefois symbole de l’autorité soviétique, ce bâtiment représente aujourd’hui une opportunité de transformation et de renouveau, servant d’incarnation physique du futur potentiel de la ville. Sa structure, avec sa façade historique, invite à une réimagination qui préserve son passé tout en embrassant les nouvelles opportunités de la société ukrainienne moderne.

Le concours Kharkiv Freedom Square Revival de la Fondation Norman Foster, organisé par Buildner, NFF, le conseil municipal de Kharkiv, la CEE-ONU et Arup, offre une opportunité unique aux architectes, urbanistes et designers du monde entier de contribuer à la renaissance de Kharkiv. Doté d’un généreux prix de 10 000 € parrainé par Buildner, ce concours appelle à des propositions visionnaires qui honorent le riche patrimoine de Kharkiv tout en s’alignant sur ses aspirations à un avenir prospère et progressiste.

Les récompenses vont au-delà du prix monétaire. Les équipes gagnantes auront la possibilité de développer leurs propositions de conception en coopération avec le conseil municipal et les professionnels et parties prenantes locaux pour la mise en œuvre ultérieure du concept proposé.

Cette opportunité permettrait aux équipes sélectionnées de travailler en étroite collaboration avec la communauté, en veillant à ce que les conceptions finales soient profondément enracinées dans les besoins et les aspirations locales et en donnant vie à leurs concepts visionnaires dans le cadre du futur paysage urbain de Kharkiv.

PRIX

3 propositions gagnantes, 2 lauréats de prix spéciaux et 6 mentions honorables seront sélectionnées. Buildner attribuera un total de 10 000 € de prix en argent aux gagnants du concours comme suit :

1er prix – 5 000 €

2ème Prix – 2 500 €

3ème Prix – 1 000 €

+ 6 mentions honorables

Prix ​​Étudiant Bâtisseur – 1000 €

Prix ​​du Développement Durable des Constructeurs – 500 €

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS

Inscription anticipée : du 10 septembre au 25 septembre

Inscription anticipée : 26 septembre – 16 octobre

Inscription de dernière minute : 17 octobre – 5 novembre

Date limite d’inscription finale : 5 novembre 2024

Date limite de soumission : 26 novembre 2024 (23 h 59, heure de Londres)

Annonce des gagnants : 13 décembre 2024

Plus: https://architecturecompetitions.com/kharkivfreedomsquare/