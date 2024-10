Fondation Maeght Extension / Silvio d’Ascia Architecture

© Sergio Grazia

© Sergio Grazia

Description textuelle fournie par les architectes. Entre novembre 2022 et mai 2024, la Fondation Maeght a réalisé pour la première fois depuis son ouverture des travaux de construction importants. Dans le respect du bâtiment original de Josep Lluís Sert, quatre nouvelles salles seront inaugurées en juin 2024 à l’occasion du 60e anniversaire de la fondation. Ces salles incarnent une nouvelle ère pour la Fondation Maeght. Inspiré par les grandes fondations américaines, le couple visionnaire Marguerite et Aimé Maeght – imprimeurs et galeristes de certains des artistes les plus importants du XXe siècle – a imaginé la première fondation dédiée à l’art moderne et contemporain en France. Inauguré en 1964 par André Malraux, ce lieu a été conçu par l’architecte Josep Lluís Sert pour et avec les artistes. En avance sur son temps, Sert prenait déjà en compte l’écologie (impluviums pour récupérer les eaux de pluie, l’orientation du bâtiment) et le dialogue en parfaite harmonie avec le paysage et les œuvres spécialement créées par Georges Braque, Joan Miró, Pierre Tal Coat, Marc Chagall, Pol Bury, Diego Giacometti ou encore Raoul Ubac.

© Sergio Grazia

Plan du rez-de-chaussée

© Sergio Grazia

Aujourd’hui, la Fondation Maeght, classée « Architecture remarquable du XXe siècle », est l’un des joyaux du paysage culturel français, jouissant d’une importante reconnaissance mondiale. Avec plus de 130 000 visiteurs par an, la fondation reste l’un des phares de l’art moderne. Cependant, avec seulement 850 m2 d’espace d’exposition intérieur, la Fondation ne pouvait accueillir à la fois une exposition temporaire et une partie significative de sa collection permanente, qui comprend plus de 13 000 œuvres. Anticipé par Aimé Maeght dès 1973, le besoin d’espaces supplémentaires devient plus pressant que jamais. Le projet d’extension permet à la Fondation Maeght de satisfaire les besoins de chaque visiteur – curieux de découvrir l’une des plus importantes collections d’art moderne d’Europe, qui sera présentée à tour de rôle – ainsi que d’améliorer la qualité de la visite, enrichir la programmation en proposant des conférences en salle, des projections, des performances, des journées d’études et des concerts. Le projet diversifiera également le modèle économique de la fondation qui, pour son fonctionnement et sa programmation, travaille avec ses propres ressources. La surface agrandie de la Fondation (500 m2 d’extension plus 80 m2 de conversion d’espaces existants) permettra la conception et le développement d’expositions toujours plus ambitieuses, poursuivant l’esprit originel de l’avant-garde de l’art moderne et contemporain.

© Sergio Grazia

Coupes transversales

© Sergio Grazia

© Sergio Grazia

Le projet d’extension de la Fondation Maeght respecte l’architecture, la structure et l’esprit originaux de Josep Lluís Sert, en agrandissant les espaces d’exposition, continuant ainsi à assurer une programmation unique à résonance internationale. Ces nouveaux espaces sont creusés sous terre et s’ouvrent par de larges baies vitrées à l’arrière du bâtiment vers la vallée. Le projet d’extension de la Fondation Maeght agrandit les espaces d’exposition de 580 m², respectant l’architecture originale de Josep Lluís. Sert. Une intervention presque invisible au premier coup d’œil, qui se révèle au fur et à mesure que le visiteur avance dans le parcours. Il se compose de deux nouveaux volumes principaux et de deux galeries, nichées sous une partie des étages actuels de la fondation, insérées dans l’épaisseur du socle en pierre du bâtiment existant. La grande salle, construite sous la cour Giacometti, offre un espace de 390 m² (13,5 m de largeur sur 29 m de longueur), libre de toute structure visible. Cet agencement vise à offrir une grande flexibilité pour les expositions temporaires, les présentations de collections permanentes, les concerts, les projections ou les spectacles de danse. Les deux espaces sont reliés au grand hall par une galerie de 44 m² dédiée à l’histoire de la Fondation et de son bâtiment (maquettes, dessins originaux de construction, etc.).

© Sergio Grazia

Sous la cour Miró – restaurée dans sa forme originale de cour ouverte – se trouve une pièce plus petite de 66 m² (6,6 m de large sur 10 m de long). Ces nouvelles salles d’exposition s’ouvrent sur la pinède grâce à leurs grandes baies vitrées prolongées, laissant pénétrer la lumière naturelle sous terre. Le cadrage du paysage environnant ponctue l’expérience du visiteur et l’incite à poursuivre vers le parcours extérieur du Labyrinthe de Miró. L’extension, visible uniquement depuis la « passerelle », respecte parfaitement l’architecture innovante de Sert et propose une nouvelle « Promenade » : de la sortie par la petite salle jusqu’à la Cour Giacometti, en passant par la Cour Miró dont le grand vitrail créé par l’artiste est restauré pour l’occasion grâce aux Amis de la Fondation. Le projet suit ainsi la relation entre l’art et la nature, entre les solides et les vides, dans un dialogue harmonieux entre le bâtiment, les œuvres d’art et le paysage.

© Sergio Grazia

Les matériaux utilisés pour conserver et respecter le langage architectural de Sert tout en affirmant clairement l’identité de l’extension : sont le béton brut de chantier pour les nouveaux volumes en continuité avec le socle en pierre, le verre pour les grandes fenêtres et le travertin pour les revêtements de sol. Les revêtements de sol de la Cour Giacometti et de la Cour Miró sont reconstruits à l’identique avec des carreaux de terre cuite traditionnels. Dans le cadre de la rénovation énergétique générale de la fondation, toutes les menuiseries extérieures d’origine et les vitrages (conversion du simple au double vitrage) des voûtes du cloître ont été remplacés. Le projet est complété par la mise en accessibilité des nouveaux espaces par deux ascenseurs PMR (Personnes à Mobilité Réduite), l’un reliant la librairie actuelle du rez-de-chaussée au sous-sol et l’autre reliant la galerie d’introduction au grand hall dédié aux bibliophiles. Les travaux offrent également à la Fondation l’occasion de supprimer les ajouts réalisés au fil des décennies et de retrouver ainsi la pureté du bâtiment d’origine. Le projet d’extension reflète la volonté de la Fondation Maeght de se projeter vers l’avenir tout en restant fidèle à son histoire et à son aura.