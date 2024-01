Fondation Henri Cartier-Bresson : Weegee : Autopsie du Spectacle

Le Fondation Henri Cartier-Bresson présente Weegee : Autopsie du Spectacle.

Il y a une énigme Weegee. La carrière du photographe américain semble divisée en deux. Tout d’abord, les clichés choquants publiés dans la presse tabloïd nord-américaine : cadavres de gangsters gisant dans leur sang, corps incrustés dans des véhicules écrasés, petits chefs de gang à l’allure sinistre derrière les barreaux d’un fourgon de police, bidonvilles délabrés incendiés et quelques autres des documents poignants sur la vie des plus démunis à New York entre 1935 et 1945.

Viennent ensuite les images festives – soirées mondaines, spectacles d’acrobates, foules en liesse, vernissages et premières – auxquelles il faut ajouter une pléthore de portraits de personnalités publiques que le photographe s’est amusé à déformer à travers une très riche palette de trucs entre 1948 et 1951, qui il a continué à tirer jusqu’à la fin de sa vie. Comment ces deux corps d’œuvres si diamétralement opposés peuvent-ils cohabiter au sein d’un même travail photographique ? Les exégètes ont pris plaisir à renforcer l’opposition entre ces deux périodes, louant la première et détestant la seconde. L’exposition Autopsie du Spectacle vise à réconcilier les deux Weegees en montrant qu’au-delà des différences de forme, la démarche du photographe repose sur une réelle cohérence critique.

La question du spectacle est omniprésente dans l’œuvre de Weegee. Dans la première partie de sa carrière, qui correspond historiquement à l’essor de la presse tabloïd, il participe à la transformation du fait divers en spectacle.

Pour le montrer clairement, il inclut souvent des spectateurs ou d’autres photographes au premier plan de ses images.

Dans la seconde moitié de sa carrière, Weegee s’est moqué du spectaculaire hollywoodien : les gloires éphémères, les foules qui les adoraient et la mondanité qui les entourait. Quelques années avant l’Internationale Situationniste, il proposait à travers ses photographies une critique incisive de la Société du Show business.

Nouvelle lecture de l’œuvre de Weegee, Autopsie du Spectacle présente des icônes du photographe aux côtés d’images moins connues, inédites en France.

Commissaire d’exposition

Clément Chéroux

Directeur, Fondation Henri Cartier-Bresson

« Weegee n’est ni le seul ni le premier à s’intéresser ainsi aux spectateurs. Peu avant lui, en 1937, Henri Cartier-Bresson avait photographié les spectateurs assistant au couronnement de George VI pour Ce Soir. Un quart de siècle plus tôt, en 1912, Eugène Atget avait également photographié des passants observant une éclipse solaire sur la place de la Bastille à Paris. Mais Weegee va encore plus loin.

Il le systématise. Il en fait un principe qu’il n’hésite pas à mettre en œuvre chaque fois que l’occasion se présente. C’est une forme de distanciation. Il s’agit de pousser le lecteur à s’interroger sur son regard et à faire comprendre qu’il se trouve, comme le spectateur de l’image, dans une situation de voyeurisme. Il existe également une forme de critique sur la manière dont la société américaine transforme l’information en spectacle. ” – Clément Chéroux

Weegee est né Usher Felig le 12 juin 1899 dans une famille juive à Zolotchiv, une petite ville de Galice qui faisait alors partie de l’empire austro-hongrois et qui se trouve aujourd’hui dans l’ouest de l’Ukraine. À l’âge de 11 ans, il rejoint son père émigré aux États-Unis. Au bureau de l’immigration d’Ellis Island, il est devenu Arthur Fellig. Installé dans les quartiers pauvres du Lower East Side, il quitte l’école à 14 ans et commence à travailler pour aider sa famille. Après avoir exercé différents métiers, il devient photographe itinérant, travaillant pour les photographes Duckett & Adler puis dans les laboratoires de l’agence ACME Newspictures. À partir de 1935, il devient indépendant en tant que photoreporter. Vers 1937, il commence à utiliser le pseudonyme Weegee, puis, vers 1941, marque le dos de ses tirages d’un tampon en forme de prophétie auto-réalisatrice : « Weegee le Célèbre ». Pendant 10 ans, connecté à la radio de la police, il photographie, principalement de nuit, les crimes, les arrestations, les incendies, les accidents et autres faits divers. Le photographe avait certes des liens avec la police, sans laquelle il n’aurait pas pu travailler, mais il fréquentait aussi beaucoup de cercles de gauche. Il était très proche de la Photo League, ce groupe de photographes indépendants qui croyait fermement à l’émancipation par l’image et militait pour la justice sociale. En 1945, il rassemble ses meilleures photographies dans un livre intitulé Naked City, qui rencontre une réelle estime et un véritable succès commercial. Weegee commence alors à être bien connu. Au printemps 1948, il s’installe à Hollywood où il travaille pour l’industrie cinématographique en tant que conseiller technique et parfois aussi comme acteur. Il photographie les fêtes permanentes et développe diverses techniques de trucs photographiques avec lesquels il caricature des célébrités. En décembre 1951, après quatre ans sur la côte ouest, il retourne à New York mais ne reprend pas son ancien cabinet. Jusqu’à sa mort le 26 décembre 1968, l’essentiel de son activité consista à profiter de sa notoriété pour publier d’autres ouvrages, effectuer des tournées de conférences et diffuser largement ses photo-caricatures dans la presse.

Weegee, Autopsie du Spectacle

30 janvier – 19 mai 2024

Fondation Henri Cartier-Bresson

79 rue des Archives 75003 Paris

+33 (0)1 40 61 50 50

www.henricartierbresson.org

@FondationHCB

L’exposition est accompagnée d’un catalogue en français publié aux Éditions Textuel.

Weegee, Autopsie du Spectacle

Éditions textuelles

Textes d’Isabelle Bonnet, David Campany, Clément Chéroux et Cynthia Young.

20 x 26 cm

208 pages

Publication : 17 janvier 2024

ISBN978-2-84597-990-1

55 €

www.editionstextuel.com

L’exposition Autopsie du Spectacle sera également projetée du 24 septembre 2024 au 5 janvier 2025 à la Fundación MAPFRE (Madrid, Espagne). Un catalogue en espagnol sera publié à cette occasion.