Fondation et partenaire MEDB pour le Maui Business Recovery Fund | Actualités, Sports, Emplois

KIHEI — En partenariat avec la Fondation Principale, le Maui Economic Development Board (MEDB) a reconnu 95 petites entreprises éligibles au Maui Business Recovery Fund. L’objectif du fonds est de soutenir les petites entreprises qui ont été directement touchées par les incendies de forêt du 8 août 2023 à Lahaina et dans l’arrière-pays.

Des paiements uniques pour les subventions de 1 000 $ seront versés au cours de la semaine prochaine. La priorité a été accordée aux candidats dont les entreprises physiques se trouvaient dans les zones touchées par l’incendie.

Les candidatures ont été ouvertes pendant une brève période à la mi-septembre.

« En raison de la forte demande de fonds, le lien de candidature a été fermé en moins de 48 heures et, malheureusement, des dizaines de candidatures n’ont pas pu être satisfaites avec cette ronde de financement » a déclaré Leslie Wilkins, présidente et directrice générale de MEDB.

« Nous travaillons avec le comté de Maui, la Hawaii Community Foundation et d’autres partenaires pour élargir les offres de fonds de relance. »

Sur les 95 entreprises, trois étaient basées à Kula et le reste à Lahaina. Soixante-dix pour cent des entreprises ont été détruites, les 30 pour cent restants ayant été partiellement détruits ou fermés en raison de leur emplacement et du manque de visiteurs.

« Les incendies de forêt à Maui et les pertes qui en ont résulté ont capturé les pensées, les cœurs et les prières du monde. » » ajouta Wilkins. « Nous tenons à assurer les résidents que nous nous efforcerons, dans les semaines et les mois à venir, de servir la vision de rétablissement et de renouveau de notre communauté. »

MEDB est une société à but non lucratif créée en 1982 avec pour mission de diriger et d’inspirer l’innovation dans les affaires, l’éducation et la communauté. MEDB est immergé dans les efforts de rétablissement et se coordonne avec des groupes pour maximiser le soutien, qu’il s’agisse d’aider les petites entreprises avec des subventions et des prêts, ou de collaborer avec la communauté des technologies spatiales pour déployer la technologie satellite pour la connectivité Wi-Fi et cellulaire dans les zones touchées.