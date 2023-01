Fondateurs de la plate-forme de pitch de Three Arrows Capital pour les demandes de faillite de crypto

Les co-fondateurs d’un fonds spéculatif de crypto-monnaie désormais liquidé courtisent les investisseurs pour un nouveau marché commercial qui vise à capitaliser sur un volume croissant de faillites liées à la monnaie numérique.

Kyle Davies et Su Zhu sont répertoriés sous la diapositive des membres fondateurs d’un pitch deck obtenu par CNBC pour un marché de la dette en difficulté appelé GTX. Davies et Zhu ont fondé Three Arrows Capital, un fonds spéculatif de crypto-monnaie basé à Singapour dont la liquidation a été ordonnée par un tribunal des îles Vierges britanniques.

Le pont a noté que Three Arrows Capital “a fait faillite en 2022”. Il était auparavant considéré comme l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants qui géraient autrefois environ 10 milliards de dollars d’actifs.

Les adeptes de la technologie et des échanges financiers sont de plus en plus intéressés par la manière dont les faillites et la fraude dans l’espace crypto seront gérées après l’effondrement de FTX. Davies et Zhu font partie d’un groupe faisant valoir que le marché dit des “réclamations” cryptographiques, en référence aux faillites affectant les détenteurs de monnaies numériques, devrait avoir un marché public.

Il vise à attirer les plus d’un million de déposants FTX qui sont désormais impliqués dans une procédure de faillite, selon une diapositive dans le pitch deck. Beaucoup de ces clients FTX vendent des créances à environ un dixième de leur valeur pour une liquidité immédiate alors qu’ils essaient d’éviter ce qui pourrait être une attente de remboursement de plusieurs années, selon le pont.

Ils ont cité un “besoin évident de débloquer” le marché des réclamations – un marché qu’ils évaluent à 20 milliards de dollars et pensent que GTX pourrait “dominer” d’ici deux ou trois mois. GTX a déclaré dans son argumentaire qu’une fois mise à l’échelle, la plate-forme pourrait combler un “vide de pouvoir laissé par FTX” dans le trading de crypto et entrer sur le marché du prêt de titres.

GTX lève une graine de 25 millions de dollars pour la plate-forme, dans le but d’arriver sur le marché d’ici la fin février au plus tard, selon le pont.

Mark Lamb et Sudhu Arumugam, co-fondateurs de la plateforme de trading crypto CoinFLEX, sont répertoriés aux côtés de Davies et Zhu en tant que membres fondateurs. Les représentants de CoinFLEX et de Three Arrows Capital n’ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaires de CNBC.

Outre les quatre membres fondateurs, le deck répertorie Kent Deng en tant que CTO de GTX, Leslie Lamb en tant que CMO et Ewelina Mielecka en tant que Chief Digital Officer. GTX a une équipe de plus de 60 développeurs, selon le deck.

– MacKenzie Sigalos de CNBC a contribué au reportage