Fondateur de Oath Keepers: Soyez «prêt à vous battre» après la perte de Trump

WASHINGTON (AP) – Quelques heures après que Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de 2020, le chef du groupe extrémiste Oath Keepers discutait de la manière de pousser le président Donald Trump à aller plus loin dans sa lutte pour s’accrocher au pouvoir, selon des messages diffusés aux jurés mardi lors de son procès contre l’attaque du Capitole des États-Unis.

Les procureurs ont utilisé les messages et les enregistrements de Stewart Rhodes parlant de lui à partir de novembre 2020 pour tenter de montrer qu’il travaillait dans les coulisses depuis deux mois pour tenter d’arrêter le transfert du pouvoir présidentiel avant que ses partisans n’attaquent le Capitole le 6 janvier 2021. .

Rhodes et quatre associés font face à des accusations de complot séditieux pour ce que les autorités prétendent être un complot détaillé et interminable pour garder Biden hors de la Maison Blanche qui comprenait la mise en attente d’équipes armées à l’extérieur de Washington. Mardi était la première journée complète de témoignages dans l’affaire à fort enjeu qui devrait durer plusieurs semaines.

Les cinq accusés sont les premières personnes arrêtées lors de l’attaque du 6 janvier à être jugées pour complot séditieux – une accusation rarement utilisée à l’époque de la guerre civile qui peut être difficile à prouver. Les avocats de Rhodes ont déclaré que leur défense se concentrerait sur la conviction de Rhodes que Trump allait invoquer la loi sur l’insurrection et appeler la milice pour soutenir sa tentative de rester au pouvoir.

Les messages ont été révélés lors du témoignage d’un agent du FBI enquêtant sur l’insurrection. Dans plusieurs messages envoyés vers le 7 novembre 2020 – le jour où l’Associated Press et d’autres organes de presse ont appelé à l’élection de Biden – Rhodes a pressé les autres de refuser d’accepter les résultats et de « plier le genou » devant ce qu’il considérait comme une administration illégitime. . Dans un message, Rhodes a exhorté ses partisans à « mettre votre équipement au carré » et à être « prêts à se battre ».

Dans un autre – envoyé à un groupe appelé «FOS» ou «Friends of Stone» qui comprenait l’allié de Trump Roger Stone – Rhodes a exhorté ses collègues Oath Keepers à réfléchir à la manière dont les premiers Américains avaient résisté aux Britanniques.

“Nous sommes maintenant là où étaient les fondateurs en mars 1775”, écrit-il. Il les a implorés « d’intervenir et de pousser Trump à enfin prendre des mesures décisives ».

“La défense finale, c’est nous et nos fusils”, a écrit Rhodes au groupe. “Trump a une dernière chance, en ce moment, de se présenter. Mais il aura besoin de nous et de nos fusils aussi.

Le soir du 9 novembre, Rhodes a tenu une conférence téléphonique avec plus de 100 de ses partisans pour discuter du plan. Il a été secrètement enregistré par quelqu’un lors de l’appel et envoyé au FBI.

Rhodes a exhorté les personnes à l’appel à se rendre à Washington et à faire savoir à Trump que “les gens sont derrière lui”, selon un enregistrement diffusé aux jurés. Rhodes a exprimé l’espoir que les militants antifa de gauche déclencheraient des affrontements, car cela donnerait à Trump “la raison et la justification de l’abandon de la loi sur l’insurrection”.

«Nous avons donc une chance d’amener le président Trump à se battre en tant que commandant en chef. Si vous allez vous battre, les gars, vous voulez commencer maintenant alors qu’il est encore commandant en chef », a déclaré Rhodes au groupe.

Rhodes a déclaré qu’ils auraient certains de leurs «meilleurs hommes renforcés à l’extérieur» – ou des «forces de réaction rapide» qui, selon lui, «attendraient les ordres du président». Cela devait être ainsi, car cela vous donne une «couverture juridique», a déclaré Rhodes lors de l’appel.

L’avocat de Rhodes a cherché à montrer que les procureurs sélectionnent les messages de centaines de chats sur son téléphone. L’avocat de la défense Phillip Linder a demandé à l’agent du FBI s’il avait déjà vu Rhodes encourager quiconque à faire quoi que ce soit d’illégal avant que les procureurs ne s’y opposent.

“Tout ce que nous avons, c’est un langage pompeux”, a déclaré Linder.

Les avocats de Rhodes ont déclaré qu’ils soutiendraient que leur client ne peut pas être coupable de complot séditieux parce que toutes ses actions étaient en prévision d’ordres qu’il attendait de Trump en vertu de la loi sur l’insurrection. Même si Trump ne l’a jamais fait, les avocats de Rhodes disent qu’il faisait simplement pression sur le président pour qu’il invoque la loi, ce qui donne au président un large pouvoir discrétionnaire pour décider quand la force militaire est nécessaire et ce qui est qualifié de force militaire.

En procès avec Rhodes, de Granbury, Texas, sont Kelly Meggs, chef du chapitre de Floride des Oath Keepers; Kenneth Harrelson, un autre gardien du serment de Floride ; Thomas Caldwell, un officier du renseignement de la marine américaine à la retraite de Virginie, et Jessica Watkins, qui dirigeait un groupe de milice de l’Ohio.

Les procureurs ont montré aux jurés plusieurs objets trouvés au domicile de Caldwell, y compris un cahier avec des écrits sur des choses comme les « communications » et les « guetteurs ». L’agent du FBI a déclaré que “tout cela nous indiquait une sorte d’opération”.

L’avocat de Caldwell, David Fischer, a demandé à l’agent si le gouvernement avait des témoins qui prétendent que Caldwell avait un plan pour attaquer le Capitole le 6 janvier. L’agent a dit que non.

Alanna Durkin Richer et Lindsay Whitehurst, Associated Press