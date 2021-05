«  Fondamentalement faux  »: la plupart des Allemands s’opposent à l’assouplissement immédiat des règles de verrouillage pour les personnes vaccinées – sondage

Quatre Allemands sur dix pensent que laisser les personnes vaccinées dehors pendant un couvre-feu nocturne et leur permettre de rencontrer d’autres personnes sans limitation à un moment où le reste de la population est obligé de suivre des règles strictes est «Fondamentalement faux», selon un récent sondage commandé par le radiodiffuseur allemand ARD.



Un autre 28% des répondants estiment que de telles mesures devraient être réservées à un moment où davantage de personnes ont la possibilité de prendre une photo.

Actuellement, seules les personnes âgées, celles qui souffrent de certaines conditions préexistantes et les personnes exerçant certaines professions comme la police ou les enseignants du primaire peuvent demander un vaccin, selon le site Web du gouvernement allemand.

Les gens qui en ont «Un risque moindre de souffrir d’une maladie grave… Covid-19» peuvent encore postuler pour un tir, mais ils n’en auront généralement pas la possibilité tant que ceux du « Priorisé » les groupes reçoivent leurs vaccinations.

Seuls 26% environ des Allemands considèrent les mesures proposées par le gouvernement plus tôt en mai « corriger. » Ils conviennent également que l’assouplissement des règles pour les personnes vaccinées devrait être introduit « immédiatement. »

L’enquête a également révélé que 40% des Allemands estiment que les mesures de verrouillage actuelles visant à contenir la propagation du virus sont « approprié » – jusqu’à 16 percets d’avril, note ARD. Un tiers d’entre eux pensent que les mesures vont « trop ​​loin, » tandis que 26% pensent qu’ils sont « pas assez. »

Berlin a mis en œuvre des mesures dures dans la lutte contre ce qu’il appelle la «troisième vague» de l’épidémie en avril. Les mesures impliquent un couvre-feu nocturne, des limitations sévères des rassemblements privés et publics ainsi que des restrictions sur le travail des secteurs de la vente au détail et des services.

Cette décision a été accueillie par le public alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Berlin lors du débat sur les règles au Bundestag. La manifestation s’est terminée par des affrontements avec la police et environ 150 arrestations. Plus tard, une vague de plaintes a été déposée auprès de la Cour constitutionnelle allemande, arguant que les nouvelles règles violaient les droits humains fondamentaux. Le tribunal a rejeté les appels et a soutenu les mesures.

Maintenant, cependant, l’assouplissement des règles pour les personnes vaccinées est sur le point d’entrer en vigueur après que le dernier obstacle sur son chemin a été levé vendredi. Le Bundesrat – une chambre du parlement allemand représentant les États fédéraux – a donné son feu vert à la mesure après qu’une autre chambre – le Bundestag – l’a approuvée jeudi. Les exemptions devraient maintenant entrer en vigueur ce week-end.



