«  Fondamentalement DANGEREUX pour les femmes  »: les chefs de rugby français ont critiqué alors qu’ils PERMETTENT aux joueurs transgenres malgré les recommandations

Les responsables du rugby français ont annoncé dans un communiqué qu’ils avaient voté à l’unanimité en faveur d’une décision permettant aux joueurs transgenres de jouer aux côtés et contre leurs pairs cisgenres après les recommandations de la commission anti-discrimination et égalité de traitement de l’organisation.

Cependant, la décision de le faire est controversée. World Rugby, l’organisme qui supervise le sport dans le monde, a déclaré en octobre de l’année dernière qu’il recommandait d’interdire aux joueurs transgenres de jouer dans des équipes d’élite féminines ou internationales, citant des risques potentiels pour la sécurité, affirmant à l’époque que « la sécurité et l’équité ne peuvent actuellement pas être assurées pour les femmes qui jouent contre des femmes trans dans le rugby de contact« .

World Rugby a été parmi les premiers grands organismes sportifs à publier un tel décret, mais les recommandations n’étaient pas contraignantes et permettaient aux différents syndicats nationaux de se prononcer sur la question.

« Le rugby est un sport inclusif et partagé, sans distinction de sexe, de genre, d’origine ou de religion», A déclaré Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby.

« Il est important de permettre à tous nos membres de pratiquer leur passion dans le respect des droits de chacun. «

Ils ont ajouté que cette décision, qui, selon eux, garantit les droits des minorités, indique que le respect de questions comme celle-ci « signal[s] que le respect des minorités est un droit irréfutable dans notre sport. «

Les recommandations proposées par la Fédération Française de Rugby disent que les personnes transgenres qui « réaffecté physiquement et reconnu dans son sexe actuel«doivent être autorisés à jouer dans toutes les formes de sport, tandis que ceux qui passent de l’homme à la femme doivent également fournir la preuve qu’ils suivent un traitement hormonal depuis au moins 12 mois.

Plus tôt cette année, les plans de la Rugby Football Union d’Angleterre indiquaient que les femmes transgenres devaient être évaluées en fonction des risques avant d’être autorisées à jouer.

Cependant, le signal des droits trans envoyé par le siège du rugby français a été accueilli avec un haut degré de répulsion en ligne de la part des personnalités à l’intérieur et à la périphérie du sport.

George Hook, un ancien international de rugby irlandais devenu expert, a déclaré que « Le rugby féminin est sur le point de devenir plus dangereux alors que la France décide unilatéralement d’autoriser les femmes transgenres à jouer. La disparité physique sera énorme.«

Le journaliste sportif Ewan MacKenna était d’accord, écrivant: « La France autorise désormais les joueurs de rugby transgenres à s’aligner dans le match féminin. Mènera malheureusement à des blessures graves et peut-être pire.

«Rendre le jeu des femmes fondamentalement dangereux pour les femmes. Un manquement réel à ce devoir primordial de sécurité et de protection de base au nom de la pression du PC.«

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré que cette décision n’était guère plus qu’un autre exemple de la brigade de PC réveillés instituant des règles qui se révéleront en réalité un préjudice pour les personnes qu’elles prétendent aider.

« C’est juste dangereux, » ils ont écrit. « Où est le bon sens et la décence pour protéger les femmes? Les humains nés avec des relations sexuelles masculines sont susceptibles d’avoir plus de pouvoir et de taille. C’est le politiquement correct devenu fou et c’est un problème de santé et de sécurité pour les femmes. «