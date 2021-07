Fonctionnalités que vous avez peut-être manquées

Windows 11 est là, et Microsoft a été optimiste dans la promotion de son prochain système d’exploitation de bureau. Beaucoup de ses fonctionnalités clés ont été bien médiatisées, d’un tout nouveau langage de conception au menu Démarrer remanié et aux applications de stock. Il existe également une nouvelle barre des tâches, une intégration directe de Microsoft Teams et une prise en charge native des applications Android.

Cependant, ceux-ci sont de notoriété publique pour la plupart des personnes qui s’intéressent vivement à Windows 11. Ce n’est qu’en plongeant un peu plus dans la version bêta (disponible pour tout le monde via le programme Windows Insider) que nous trouvons certains des changements les plus subtils. Dans cet esprit, voici sept changements clés dans Windows 11 que vous avez peut-être manqués

Modifications apportées aux menus de l’explorateur de fichiers L’explorateur de fichiers repensé est l’un des changements les plus importants de Windows 11. Les principales mises à jour incluent de nouvelles icônes de dossier et une interface utilisateur simplifiée. Cependant, cela inclut un tout nouveau système de navigation en haut de la fenêtre. Fini les onglets classiques Fichier, Accueil, Partager et Afficher, avec des commandes clés telles que Nouveau dossier, Couper, Copier et Coller à leur place. Certains boutons changent également en fonction de ce que vous avez sélectionné – un fichier .png offre la possibilité de le définir comme arrière-plan du bureau ou de le faire pivoter, par exemple.



Cependant, cette nouvelle conception simplifiée ne signifie pas que tous les paramètres précédents ont été supprimés. Au lieu de cela, ils sont situés dans trois menus déroulants. L’un offre la possibilité de trier et de regrouper, un autre pour la façon dont les fichiers / dossiers sont affichés et un troisième pour la plupart des paramètres que nous trouvions auparavant dans le menu Fichier. Combien de temps prendront les mises à jour ? Si vous retardez souvent la mise à jour de votre PC, vous n’êtes pas seul. L’une des principales raisons à cela est l’incertitude quant au temps qu’elles prendront. Avoir votre appareil hors d’usage pendant 2 minutes sera probablement bien ; 2 heures de moins. Microsoft aide à résoudre ce problème dans Windows 11 avec des temps de mise à jour estimés. Dans la section Windows Update du menu Paramètres et alimentation, vous verrez maintenant combien de temps les mises à jour en attente devraient prendre.



Paramètres recommandés Le menu Paramètres a reçu beaucoup d’attention dans Windows 11, mais il y a un changement que vous n’avez peut-être pas remarqué. Microsoft vous recommandera désormais des paramètres s’il pense que quelque chose mérite votre attention. Par exemple, dans les paramètres d’alimentation et de batterie, la capture d’écran ci-dessous mentionne que l’appareil est configuré pour ne jamais dormir et que l’écran ne s’éteint jamais. Cela pourrait épuiser la durée de vie de votre batterie plus rapidement, il y a donc la possibilité de faire un changement rapidement.



Refonte des paramètres Microsoft a apporté de nombreux ajustements au menu Paramètres de Windows 11. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité de contrôler la quantité d’applications installées exécutées en arrière-plan. Cela ne fonctionne que pour certaines applications préinstallées, mais offre le choix entre toujours, puissance optimisée (l’option recommandée) et jamais.



Dans les paramètres réseau avancés, vous trouverez une autre nouvelle option. Vous pouvez désormais activer ou désactiver rapidement un adaptateur Wi-Fi ou Ethernet individuel en un clic. La flèche vers le bas fournit également un aperçu de l’état actuel de chaque adaptateur.



Cependant, l’une des mises à jour les moins connues est qu’elle utilise désormais des options qui étaient auparavant disponibles ailleurs. Un exemple est la fenêtre classique « Mixeur de volume » – elle est désormais disponible sous Système > Son. Un nouveau paramètre ajouté dans Windows 11 est la possibilité de contrôler le son application par application.



Trois options de sortie audio qui étaient auparavant exclusives au panneau de configuration – Format, Volume et Améliorer l’audio – sont désormais toutes situées dans le menu Paramètres. Il existe également un nouvel ensemble simplifié d’options pour les haut-parleurs et le microphone. Options de sauvegarde rationalisées Dans le nouveau menu Paramètres, vous trouverez également une page de sauvegarde repensée. Il fait la promotion de l’option que Microsoft souhaite que vous utilisiez – via son service de stockage en nuage OneDrive. Si vous cherchez à sauvegarder vos fichiers sur un périphérique de stockage externe ou à effectuer une sauvegarde complète, vous devrez chercher ailleurs. Ceux-ci se trouvent maintenant via Système > Stockage > Paramètres de stockage avancés > Options de sauvegarde. Pour une alternative plus simple, ils peuvent toujours être trouvés dans l’ancien panneau de configuration.



Barre des tâches plus haute L’un des changements visuels de Windows 11 que vous n’avez peut-être pas remarqué est la barre des tâches légèrement plus haute. Il mesure environ six pixels de plus que la version Windows 10, probablement pour une utilisation plus facile en tant qu’écran tactile ou avec un stylet. Cependant, vous êtes coincé avec cette disposition verticale – Windows 11 ne vous permet pas de modifier la position de la barre des tâches. Il n’y a également plus d’option pour les étiquettes d’application dans la barre des tâches. Récupérer l’ancien menu contextuel Windows 11 dispose d’un nouveau menu contextuel, qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un élément n’importe où dans l’interface utilisateur. Il présente la nouvelle police et les coins arrondis que nous associons au nouveau système d’exploitation, mais il existe un moyen rapide d’accéder à la version Windows 10. Au bas du menu, cliquez simplement sur le bouton « Afficher plus d’options ». Si vous préférez, il est également disponible à l’aide du raccourci clavier Maj + F10.



