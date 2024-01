Fonctionnalités iOS 18 : à quoi s’attendre dans la prochaine mise à jour logicielle majeure d’Apple

Au milieu du cycle de battage médiatique de l’IA, Google a lancé sa gamme phare Pixel 8 en présentant ses trucs et astuces améliorés en matière d’IA. Peu de temps après, Samsung a annoncé sa série Galaxy S24, intégrant ce que la société appelle Galaxy AI, qui regorge de fonctionnalités d’IA astucieuses.

À la lumière de cela, ce ne serait pas une surprise majeure si Apple allait dans la même direction avec la rumeur de l’iPhone 16 (nom non officiel). Bien qu’Apple ait déjà intégré des fonctionnalités d’IA dans ses iPhones – elles sont utilisées dans la fonction de détection de duplication de photos et lorsque l’appareil améliore les photos – le fabricant d’iPhone est probablement en train de rattraper ses rivaux en matière d’IA générative, pour autant que le public le sache. concerné.

Mais Apple pourrait faire des progrès significatifs avec sa prochaine mise à jour logicielle majeure, iOS18. Dans l’édition de novembre de Mark Gurman Bulletin d’information sur la mise sous tension il a écrit qu’iOS 18 pourrait apporter des mises à jour « relativement révolutionnaires » à l’iPhone avec « de nouvelles fonctionnalités et conceptions majeures ».

En savoir plus: Meilleur iPhone de 2023

Bien que les détails soient actuellement limités sur iOS 18 (comme prévu), Apple présente généralement ses principales versions logicielles pour l’iPhone et d’autres produits lors de la WWDC, sa conférence annuelle sur le développement de logiciels, en juin.

Avec iOS 17 cette année, Apple a annoncé une multitude de fonctionnalités basées sur l’IA, notamment la possibilité de cloner votre propre voix sur l’iPhone et un clavier mis à jour avec une meilleure correction automatique. Mais la société n’a pas dévoilé de produits d’IA générative à l’image de Bard de Google ou de Chat GPT d’Open AI. Cependant, les rumeurs suggèrent des changements significatifs dans iOS 18 l’année prochaine. Voici à quoi s’attendre.

Google a lancé un site Web dédié à la promotion par Apple de l’adoption de la norme de messagerie texte RCS, rempli de liens vers des notes tweetées vers l’entreprise. CNET

Siri plus intelligent

Siri existe depuis iOS 5 en 2011, mais avec iOS 18, l’assistant à commande vocale d’Apple pourrait devenir beaucoup plus intelligent. La technologie d’IA générative “devrait améliorer la façon dont Siri et l’application Messages peuvent répondre aux questions et compléter automatiquement les phrases”, selon Gourman.

Avant sa newsletter, un mois de septembre rapport du Bureau d’information, a déclaré qu’Apple envisage d’utiliser de grands modèles de langage, un élément crucial de l’IA générative, pour rendre Siri plus intelligent. Un exemple détaillé dans cet article expliquait comment Siri peut répondre à des commandes vocales simples pour des tâches plus complexes, telles que transformer un ensemble de photos en GIF, puis les envoyer à l’un de vos contacts. Si cet exemple est exact, cela représente une avancée significative dans les capacités de Siri.

SMS améliorés avec Android

Apple a annoncé qu’il apporterait le support RCS, la norme de messagerie multiplateforme, à l’iPhone. Selon un rapport de novembre de 9à5Macun porte-parole d’Apple a déclaré qu’il arriverait sur l’iPhone “plus tard l’année prochaine” et qu’il fonctionnerait aux côtés d’iMessage.

La prise en charge de RCS devrait améliorer l’expérience de messagerie actuelle entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android en apportant des fonctionnalités de type iMessage. Ces mises à niveau incluent l’envoi de photos et de vidéos de haute qualité aux contacts, les accusés de lecture, les indicateurs de saisie et, surtout, le cryptage de bout en bout, ce qui manque à la messagerie SMS. En d’autres termes, si vous possédez un téléphone Android et que vous envoyez des SMS à quelqu’un avec un iPhone, vous pourrez vous envoyer des SMS via RCS au lieu de SMS. Cependant, il est important de rappeler qu’iMessage restera exclusif à l’iPhone et aux autres appareils Apple. RCS n’apportera pas iMessage aux téléphones Android.

En savoir plus: Apple entrera-t-il dans la course à l’IA générative ? Tous les regards sont tournés vers la WWDC

Comme mentionné précédemment, les détails sont actuellement rares sur les projets d’Apple et nous ne savons pas encore quels iPhones seront compatibles avec iOS 18. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous aurons plus de détails, alors assurez-vous de revenir. En attendant, vous pouvez vous familiariser avec le dernier logiciel mobile d’Apple disponible au public, iOS 17, à l’aide de notre aide-mémoire.