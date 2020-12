Twitter avait annoncé le mois dernier qu’il commencerait bientôt à tester une fonctionnalité appelée Audio Spaces, qui permettra aux utilisateurs de se rassembler dans des salles dédiées pour des conversations en direct avec une autre personne ou avec des groupes de personnes. Twitter avait alors montré quelques captures d’écran de la fonctionnalité au moment de l’annonce, mais il n’y avait pas beaucoup de détails sur le fonctionnement de la fonctionnalité. Il y a maintenant des informations sur le fonctionnement des espaces audio, grâce à l’ingénierie inverse Jane Manchun Wong.

Wong a fouillé dans le code de l’application et a publié des captures d’écran de la fonctionnalité sur son Twitter qui montrent à quoi ressembleront les espaces audio et ses fonctionnalités en action. Dans son tweet, Wong dit que Twitter teste déjà les espaces audio en version bêta. Les captures d’écran partagées par Wong montrent que les utilisateurs auront les mêmes commandes de conversation que celles disponibles pour les tweets aujourd’hui. Cela permettra aux utilisateurs de configurer facilement les espaces audio. En outre, les utilisateurs peuvent également choisir si leurs espaces audio seront ouverts à toute personne souhaitant se joindre, uniquement aux personnes qu’ils suivent ou uniquement sur invitation. Les utilisateurs peuvent inviter d’autres personnes via des messages directs, ou en publiant un tweet ou en copiant un lien qui peut être partagé n’importe où.

Twitter teste en interne la bêta d’Audio Spaces, voici un autre regard: – Utilise Periscope comme backend – Réactions: 💯✋✊✌️👋- «Qui peut parler» peut être ajusté au milieu- Transcriptions disponibles- Les espaces peuvent être signalés- «Partager les commentaires» envoie DM à @TwitterSpaces pic.twitter.com/hbyiJuEWw5 – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 novembre 2020

De plus, la découverte de Wong indique que les gens devront rejoindre les espaces audio avec leur micro éteint, afin de réduire le bruit. Il y a cinq emojis qui peuvent être utilisés pour réagir rapidement aux espaces audio – main levée, « 100 », poing, signe de la main de paix et main agitant. De plus, les créateurs d’Audio Space pourront ajuster qui peut parler à tout moment après la création d’une pièce. La fonctionnalité s’appellera « Qui peut parler » et permettra aux créateurs de l’espace audio de gérer les haut-parleurs, d’ajuster d’autres paramètres, d’afficher les règles et de partager des commentaires, entre autres via un menu intégré à l’application. Les espaces audio comprendront également des transcriptions de chats, selon les conclusions de Wong.