Fonctionnalités de l’iPhone 15 que je veux voir: USB-C, le retour de Touch ID et plus encore

Le iPhone 14 Pro et Pro Max a abordé certaines des fonctionnalités qui manquaient auparavant aux smartphones d’Apple, comme un écran toujours allumé. Mais il existe de nombreuses façons pour Apple d’affiner davantage l’expérience iPhone, en particulier en ce qui concerne les modèles moins chers et non Pro. Parmi les changements les plus importants que j’espère voir, il y a un port de charge USB-C au lieu du connecteur Lightning propriétaire d’Apple, un commutateur qui faciliterait beaucoup la charge de plusieurs gadgets avec le même câble.

Samsung propose fréquemment des fonctionnalités haut de gamme à des téléphones moins chers au fil du temps, et j’aimerais également voir Apple adopter cette approche plus pleinement. L’île dynamique, par exemple, pourrait devenir une partie intégrante de l’expérience iPhone si elle arrive sur les appareils plus abordables d’Apple. Il est également temps que les iPhones réguliers d’Apple bénéficient d’une augmentation du taux de rafraîchissement.

Apple annonce généralement ses nouveaux iPhones en septembre et les publie peu de temps après, nous devrons donc attendre jusque-là pour savoir ce qui nous attend pour le prochain iPhone. Mais nous aurons probablement un aperçu des nouvelles fonctionnalités à venir sur les modèles existants lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple le 5 juin, où la société devrait annoncer iOS 17.

Voici ce que j’espère voir de l’iPhone 15 plus tard cette année.

Chargement USB-C

L’iPhone a toujours besoin d’un câble Lightning pour se recharger, mais ce ne sera peut-être pas le cas pour longtemps. Sarah Tew / Crumpe

Le connecteur Lightning a été autour depuis 10 ans, et il est temps de changer. Avec autant de produits Apple qui passent à l’USB-C, il n’y a jamais eu autant besoin d’un seul chargeur qui alimente tous les appareils. Apple propose actuellement quatre types de chargeurs différents sur le marché : Lightning (pour les iPhones, l’iPad 2021, les AirPods et quelques autres accessoires), USB-C (pour la plupart des nouveaux iPads et MacBooks), MagSafe (le chargeur magnétique sans fil pour iPhones) et MagSafe 3 (le chargeur magnétique pour le MacBook Air 2022, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces 2021).

Rendre les nouveaux iPhones compatibles avec USB-C au lieu de Lightning signifie que vous pouvez utiliser le même câble pour charger votre nouveau téléphone, le Mac et les nouveaux iPad. Il y a de fortes chances que la plupart de vos autres appareils électroniques utilisent également USB-C.

La bonne nouvelle est qu’un iPhone USB-C n’est peut-être pas très loin. Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, a confirmé que la société se conformerait au mandat de l’Union européenne selon lequel tous les téléphones vendus dans la région devraient disposer d’un port de charge USB-C. Il a fait ces commentaires lors d’une interview au Wall Street Journal Tech en direct conférence. Apple a également déjà testé des iPhones USB-C, selon Bloomberg.

Cependant, Apple n’a révélé aucun détail sur ses projets. Nous ne savons pas si Apple commencera à passer à USB-C avec l’iPhone 15 ou s’il attendra l’année suivante, puisque les nouvelles règles exigent l’USB-C d’ici la fin de 2024. Apple n’a pas non plus précisé si l’USB-C arrivera sur tous les iPhones ou uniquement sur les modèles européens, bien que les analystes s’attendent à ce qu’Apple fasse un passage complet à USB-C.

Taux de rafraîchissement plus élevés sur l’iPhone 15 standard

L’iPhone 14 Pro (photo) a ProMotion, mais pas l’iPhone 14 ordinaire. James Martin/Crumpe

À commencer par l’iPhone 13 Pro, Apple ajouté des taux de rafraîchissement plus élevés aux écrans de ses smartphones haut de gamme. L’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ont une fonctionnalité appelée Apple ProMotion, qui peut augmenter le taux de rafraîchissement de l’écran jusqu’à 120 Hz en fonction de ce qui est affiché. Cela se traduit par un défilement plus fluide et des animations plus fluides.

C’est une petite touche, mais qui rend l’expérience plus agréable – comme l’a écrit mon collègue Patrick Holland dans son test de l’iPhone 13 Pro. Bien qu’un taux de rafraîchissement élevé ne soit pas un facteur décisif, il est devenu la norme sur la plupart des smartphones. 599 $ de Google Pixel 7 a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et les 800 $ de Samsung Galaxie S22 comprend un taux de rafraîchissement de 120 Hz, par exemple. Même les 450 $ Galaxie A53 5G a un écran de 120 Hz, ce qui rend son absence sur l’iPhone 14 à 799 $ encore plus perceptible.

Cependant, il est possible qu’Apple garde ProMotion exclusif à ses smartphones haut de gamme cette année. Ross Young, analyste de l’industrie de l’affichage et PDG de Display Supply Chain Consultants, tweeté en septembre qu’il ne s’attend pas à voir cette fonctionnalité sur l’iPhone 15 standard.

Plus de fonctionnalités qui utilisent l’îlot dynamique

L’île dynamique de l’iPhone 14 Pro. James Martin/Crumpe

L’île dynamique, disponible uniquement sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max, est essentiellement un deuxième écran miniature. Au lieu de se débarrasser de l’encoche, Apple a donné à cet espace un nouvel objectif en l’utilisant pour afficher des informations provenant d’autres applications.

Par exemple, vous pouvez voir la musique en cours de lecture, les minuteries et les directions dans Maps en haut de l’écran, éliminant ainsi le besoin de basculer entre les applications. L’île dynamique facilite le multitâche sur l’iPhone 14 Pro, un domaine dans lequel Apple a traditionnellement pris du retard sur Samsung et d’autres téléphones Android prenant en charge les applications à écran partagé.

Maintenant que Dynamic Island a fait ses preuves, j’aimerais voir Apple en faire encore plus l’année prochaine. Il serait intéressant de voir Apple utiliser cet espace pour faire des suggestions proactives, comme des applications qui peuvent être utiles en fonction de votre activité, de l’heure de la journée ou de votre emploi du temps. Une partie de l’utilité de Dynamic Island dépend également de ce que les développeurs d’applications décident d’en faire. Il existe déjà une poignée d’applications qui intègrent l’île dynamique, telles que Amis Pixel, qui ressemble essentiellement à un Tamagotchi pour votre iPhone. Mais j’espère voir des cas d’utilisation plus pratiques pour l’île dynamique qui lui donneront l’impression d’être une partie plus critique de votre téléphone, similaire aux widgets de l’écran d’accueil de l’iPhone.

Si Apple étend les fonctionnalités de Dynamic Island à l’avenir, il est possible que vous n’ayez pas besoin de l’iPhone 15 pour en profiter. Au lieu de cela, Apple pourrait intégrer de nouvelles fonctionnalités Dynamic Island dans sa prochaine mise à jour logicielle majeure, qui s’appellera probablement iOS 17.

Une encoche plus petite sur l’iPhone 15 standard

Les iPhone 14 et 14 Plus (photo) ont toujours une encoche. James Martin/Crumpe

Si Apple ne va pas apporter l’île dynamique à l’iPhone 15 de base, j’espère que cela rendra au moins l’encoche moins intrusive. L’encoche n’a pas beaucoup changé depuis ses débuts sur l’iPhone X en 2017, à part l’île dynamique sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Pendant ce temps, d’autres fabricants de smartphones comme Samsung, Google et OnePlus ont trouvé des moyens de fournir des écrans bord à bord sur leurs appareils sans découper une grande encoche pour la caméra frontale. Réduire la taille de l’encoche entraînerait probablement plus d’espace sur l’écran et un look plus moderne pour l’iPhone 15.

Si Apple va dans cette direction, il faudra peut-être attendre l’iPhone 16 pour le voir. Ming-Chi Kuoun analyste de TF International Securities connu pour ses prédictions Apple, estime que l’ID de visage sous-affichage et les capteurs de caméra orientés vers l’avant arriveront en 2024.

Cela dit, il y a de bonnes raisons pour lesquelles l’iPhone a toujours une encoche plus grande que la plupart de ses concurrents. Cela se résume principalement à Face ID, qui est plus sophistiqué que les systèmes de reconnaissance faciale trouvés sur d’autres téléphones comme le Pixel 7, qui, selon Google, ne devraient pas être utilisés pour authentifier des données sensibles telles que les informations de paiement.

Toutefois, si Bloomberg’s Mark Gurman, souvent précis, est à croire, Apple apportera l’île dynamique aux quatre nouveaux modèles d’iPhone en 2023.

Recharge sans fil inversée

Certains appareils Samsung ont Wireless PowerShare pour charger d’autres appareils. Sarah Tew / Crumpe

De nombreux téléphones Android ont une charge sans fil inversée, ce qui correspond exactement à ce que cela ressemble. Vous pouvez utiliser l’arrière de téléphones tels que le Galaxy S23 et le Pixel 7 pour charger d’autres appareils, comme une montre connectée ou des écouteurs. Bien que ce ne soit probablement pas un incontournable pour la plupart des gens, je peux imaginer qu’il soit très utile pour les avides AirPods utilisateurs.

Personne n’aime être coincé dans son trajet du matin avec une paire d’AirPods morts. Avoir la possibilité d’obtenir juste assez de jus pour traverser mon trajet en train de 30 minutes en plaçant mes AirPods à l’arrière de mon téléphone pendant quelques minutes pourrait changer la donne. Oui, vous devrez sacrifier une partie de la batterie de votre téléphone. Mais si vous voyagez vers une destination où vous pourrez facilement recharger votre téléphone une fois arrivé – comme le bureau – cela pourrait valoir la peine de faire ce compromis.

Le retour du Touch ID

L’iPad Air inclut Touch ID dans le bouton d’alimentation. Scott Stein/Crumpe

Bien que Face ID soit pratique dans de nombreuses situations, il existe des cas où l’utilisation de votre doigt pour déverrouiller votre téléphone est tout simplement plus pratique. C’est pourquoi j’espère que Touch ID reviendra sur l’iPhone. Peut-être que vous n’avez pas encore eu le temps de configurer Face ID pour qu’il fonctionne avec un masque, ou peut-être que vous ne tenez tout simplement pas votre iPhone au bon angle pour Face ID.

Apple voit clairement la valeur de la reconnaissance des empreintes digitales, étant donné que le bouton supérieur des derniers iPad et iPad Air standard est doté de Touch ID. Faire de même pour l’iPhone 15 ajouterait plus de commodité, donnant aux utilisateurs le choix d’utiliser Face ID ou Touch ID selon la situation. La plupart des téléphones Android disposent à la fois d’un lecteur d’empreintes digitales et d’une certaine forme de reconnaissance faciale. Il serait donc formidable que les utilisateurs d’iPhone bénéficient des mêmes options.

On ne sait pas si Apple ramènera jamais Touch ID sur l’iPhone. Alors que l’analyste Kuo avait précédemment prédit que les futurs iPhones recevraient un capteur d’empreintes digitales sous-écran, il a changé sa vision en mars 2022. Avec des rumeurs de Kuo suggérant qu’Apple peut annuler l’iPhone SE il avait précédemment prévu pour 2024, l’introduction d’un nouvel iPhone avec Touch ID pourrait être plus importante que jamais.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max corrige déjà bon nombre des lacunes précédentes des smartphones d’Apple. Les mises à jour que j’espère voir dans l’iPhone 15 ne semblent peut-être pas révolutionnaires, mais elles faciliteront un peu les tâches quotidiennes telles que charger et déverrouiller votre téléphone.